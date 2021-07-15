近年去菜市場、超市，發現老南瓜比較好賣，特別是講究保健的老年人，常常要去切一塊，或者乾脆買一個回家慢慢吃。據說南瓜營養價值高，含有維生素和果膠，能起到解毒作用，保護胃黏膜、幫助消化；含有豐富的鈷，能防治糖尿病 、降低血糖 ；含有鋅，能促進生長發育；還能消除致癌 物質亞硝胺的突變作用，具有防癌功效……這功效也是神乎其神了。

我小時候也常吃南瓜，但不是為了營養，是為了填飽肚子。

在皖南歙縣，南瓜有不同叫法；記得我進高中時，同學們來自好多個地方，去食堂打飯常有炒南瓜，叫起來就熱鬧了。歙南一帶的同學叫它北瓜，東北鄉的同學叫它南瓜，縣城來的同學竟叫它布瓜。那時正在發育期的中學生精力旺盛，熄了燈不能馬上睡著，常對天上地下、歷史地理、農村城裡等問題展開爭論，有一回爭論的就是這種瓜。

大家最後的結論是，布瓜應該是北瓜的變音；北瓜可能是南瓜的一種，原生長於北方。徽州人的祖宗，除了古時的山越人，有大量是從中原地區遷移來的，北瓜籽由先人帶來種下，自然還叫北瓜；或者，南方原有這種瓜，跟北瓜差不多，當然還叫南瓜。幾十年過去，我跑了全縣不少地方，知曉對它的叫法還是延續舊習，其緣由也沒考證過。

四、五十年前，口糧不夠吃，南瓜就種得多。南瓜好種，種哪兒都能長大，開花結瓜也不占用多少土地。種在地角頭，沿著道路往兩邊伸長；種在墳墓旁，鋪滿整個墳頂。不是田地的地方也可以大量栽種，河邊乾灘、河塝……，就連村莊中的房前屋後，用磚頭、石塊圍一個小圈，填滿泥土，堆上豬糞牛糞，就能栽幾顆南瓜。毛茸茸的綠葉，金燦燦的花，掛著青黑的嫩瓜、橘黃的老瓜，琳瑯滿目。

屋邊的南瓜吃用更方便，燒飯要炒菜了，到門口的南瓜榔上摘一個嫩點的，略微洗洗就能切了下鍋；生在上頭的瓜搆不著，就準備南瓜叉——一丈長的木棍或竹竿，頂上套一個兩、三寸長鐵打的兩齒叉，瞄準了往上叉，轉幾個圈，瓜蒂的藤斷了，南瓜就到手。秋天到了，南瓜黃了老了，抱幾個回家堆放在屋角頭，隔三差五煮了吃，甜絲絲的，很能填飽肚子。

說到煮老南瓜，就記起小時候第一次刨南瓜皮的事。

以前的老南瓜大多呈扁圓形，直徑約一尺，如果黃得發白，就是好老好老的；老南瓜的皮有點硬不好吃，且過去不像現在有賣鐵皮的鉋子，以前人家都是用小鍋鏟刨，刨掉薄薄的一層表皮。

那天午後，母親及哥哥們要去地裡了，把一個老南瓜放在大方凳上交代給我。放學回家，我拿起小鍋鏟刨著南瓜皮，十一、二歲的孩子掌握不了要領，瓜皮很硬，刨了幾下只留了幾個印跡，皮刨不下來；鍋鏟又要刮又要轉動，真難對付。我只能用左手按著南瓜，右手使勁刨，一下一下從藤頭刨到花蒂，吃力了休息一陣接著幹；整個南瓜刨好了，凹凸不平像牙齒啃的一樣，還有的沒刨乾淨，花花點點難看極了。

母親來了，用讚賞的口氣說刨得不錯，她再拿鍋鏟修理一遍，然後把南瓜切開挖出瓤來，放到缽頭裡，稍後要揀出南瓜籽曬乾，積少成多，過年時炒了招待客人；再把南瓜切塊，鍋裡先放幾滴菜油，放南瓜塊翻炒，然後加水煮。晚餐常是中午的冷飯，放些青菜煮成菜稀飯，每人只有一碗，這南瓜就是拿來當半餐飯的。

以前的南瓜品種單一，不怎麼綿，不怎麼甜，就要放幾粒糖精下去煮；吃了鹹的菜稀飯，再吃有些甜的南瓜，倒也有滋有味。

南瓜，以前炒成菜，更能當飯吃。現在的南瓜，身分竟成了保健食品一般，真是今非昔比。