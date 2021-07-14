孩提時，天冷就盼過年，過年有好吃的；天熱就盼夏天，夏天好玩；跳池塘游泳 、摘荔枝，還有捉蟬。

暑假，天氣熱得不行，大半時間泡在水中，池塘堤岸上荔枝正紅，間或幾聲蟬嗚。遠處，烏山下馬路邊排排高大的柞樹上，傳來「咦……」陣陣蟬聲，這蟬聲觸得人心癢癢的，急急爬出池塘，身上的水珠都未抖乾，就回家提根竹竿往蟬鳴處跑。

為了捕蟬，前一天傍晚就拿根二、三米長的細竹竿，用細篾條彎成環形插在竹竿梢部。傍晚時分，蜘蛛多在屋簷下、房屋轉角結網捕捉蚊蟲；那蜘蛛網張張都似八卦 陣，大的方圓有一、二平方米，小的也有臉盆大。

向蜘蛛網伸出並轉動竹竿，讓網纏在篾條彎成的圓環上，盤踞網上的蜘蛛急忙爬開或乾脆吐條絲吊下。攪了七、八張蜘蛛網，篾圈就纏滿了，細看網上有不少被沾住的蚊蟲，是蜘蛛的戰利品。取下篾圈，捋下蜘蛛網，團成小丸子，黑糊糊，黏乎乎，用手指一搭就黏住，指一離就分開，不會沾手，這是蜘蛛網黏物的特性，用來捕蟬再好不過。把這蜘蛛網團成的小丸黏在竹籤一頭，再把竹籤插入三米多長的竹竿頂端，捕蟬的利器就成了。

六月大夏，伏天的中午，陽光炙熱，這時蟬叫得最歡。來到柞樹下，頭頂一片蟬聲交織，這樹上有十幾隻鳴蟬。小心翼翼地爬上樹，怕驚動正歡鳴的蟬，還得顧及騰隻手提竿。

上到樹的高處，騎坐在樹叉上，鳴蟬稍受驚動，蟬聲一時稀了。豎起耳朵仔細聽，順著蟬聲望去，透過枝葉，細細掃描眼前的每根枝條，蟬就趴在枝上，用刺一樣的嘴器吸吮樹液，「咦咦咦」叫得正歡。蟬很敏感，稍有動靜就飛了，有時瞪著兩粒複眼，面對伸過的竹竿，會趴在樹幹上向一旁移動，移到樹幹背面。

我們悄悄伸出竹竿，讓插有蛛網的竹籤慢慢靠近蟬的背部，輕輕一點，蟬已被蛛絲丸黏著，前肢騰空掙扎著。收回竹竿，捺住高興的心情，把蟬從黏丸上取下。蛛絲黏物的好處這時就顯現出來了，稍一扯就分離，不會把翅翼或前肢扯下。

故鄉的蟬大，一個手掌堪堪可掬，通體黑色，一對豆大的複眼橫在額角兩側，背部烏油發亮，蟬翼很薄，細看像一道道細小黑色的網絡蒙層透明的膜，真是精緻之極，難怪那麼入畫。我們捉到蟬，都會看看蟬的胸腹結合處，兩側都有層圓形透明的薄膜，蟬就用這薄膜振動鳴叫，我們稱之為鏡，雌蟬才有鏡，靠鳴叫吸引雄蟬，雄蟬則無鏡無法鳴叫，捉到就放了。

一隻鳴蟬在手，時不時「咦」幾聲，捉蟬者頓成小孩的中心，大家都搶著看，或要過來親手抓一下；一不小心，交接時蟬掙脫飛去，空中留下「咦」的一聲。

這是六十多年前的童趣，我十一、二歲。夏日又至，老家榕城烏山上蟬聲應還依舊，那樹上還有捉蟬的頑童嗎？