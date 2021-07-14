這是一段藏匿心中、不光彩的經歷：四十六年前，為了躲避學校混亂環境和幾位壞同學的欺辱，我背著父母帶著一些衣服和錢款偷逃回老家，害得父親連夜乘火車追到瀋陽北站火車站。

一九七五年初夏，我十六歲，上初中二年級。是時，大陸社會環境動盪，我就讀的學校在「白卷先生」、「停課鬧革命」等運動接連衝擊下，整日鬧哄哄，教學失序，部分同學被滋潤成「活躍分子」，進出校門像逛新城似的，並不時拉幫結夥，打架鬥毆。

我所在班級出現了綽號「馮大頭、馮羅鍋（水蛇腰）」二馮幫派 ，一見面便拳腳相加，學校領導和老師對此睜一隻眼閉一隻眼，好多同學開始三天打魚兩天曬網了，我也滋生厭學情緒，曾一次次向父母提出想回老家躲一段時間，但父母不准並斥責我。

一日上學途中，邂逅馮羅鍋一幫人。馮羅鍋質問：「看見馮大頭沒？」我膽怯回答：「沒有。」這時一個矮個子指認我：「他和馮大頭住一個院，能看見馮大頭。」馮羅鍋聽罷，抬腿踢了我一腳：「看見馮大頭告訴他，別總躲著，有能耐見見我。」這一腳讓我更怕上學，也堅定回老家躲避的意念。

當天晚上，我再次向父母提出想回老家，並將上午挨踹經過敘述一遍。母親聽罷，思慮一會兒說：「回老家可以，但怎麼也得挺到放暑假啊。」我馬上接話：「那我現在就不上學了，在家等著放暑假。」母親瞪起眼睛：「不上學就是曠課，學校會開除你的！」我直起脖頸：「我不管，反正學我是不想上了。」見我和母親頂嘴，父親操起撐窗戶的小木板，照著我的腦瓜頂砸下來。

還好，父親並沒有使盡全力，落下的木板只把我的頭頂砸出一長條小包；但這一木板灌頂，卻像重錘一般，加劇了我回老家的想法。我嘴上不再提回老家之事，暗地卻做起逃跑準備；根據兒時記憶，老家在遼西義縣，需坐兩段火車，先從撫順乘車到瀋陽北站，之後乘坐第二天早晨火車，到九道嶺車站下車，再順鄉道行走十二里，就抵達老家村莊孫柏屯。

經過明察暗訪得知，撫順將軍堡火車站每天傍晚有一列直達瀋陽北站的客車，我只需在瀋陽北站候車室等候一晚，便可以坐上奔往老家的火車。於是，我默默準備好行裝，拿出積攢的零錢和母親交付買糧購菜的餘款，確定了逃跑日期。啟程那天，我提早為家人做好晚飯，把寫好的紙條別在暖壺把上：「爸媽，我今天回老家了，不用掛念，我認識路，能找到老家。 」

匆忙趕到將軍堡火車站，用十三元買了一張到九道嶺車站通票，登上開往瀋陽北站的始發客車。

沒想到，火車還剩五分鐘發車時，父親氣喘吁吁跑上月台，挨著車廂向裡張望找我；看到父親身影，我快速地躲向對面座位並低下身子，汽笛響起，火車啟動了，我從車窗看到父親一臉悵然若失，心中陡升起犯罪般的酸楚，對不住了，父親！

火車到達瀋陽北站，我隨著熙攘人流經過檢票口，徑直到候車大廳售票處辦理轉車手續。得知明早六時發車後，我走向候車室大廳準備休息，無奈，所有座椅都坐滿旅客；我在一根水泥柱旁蹲坐下來，接著睏意雲霧一般侵入大腦，我用攜帶的衣物充當枕頭躺在地上，迷迷糊糊進入夢境。

忽然，耳邊響起父親的呼喚，我睜開眼，看到父親兩眼含淚蹲在身旁：「你一個人出這麼遠的門，讓人多擔心啊！」

原來，父親在將軍堡火車站尋我未果後，急忙趕回家，帶上家中僅有的兩小半袋大米和白麵，奔往撫順南線鐵路大官屯車站，乘坐當晚最後一列客車抵達瀋陽南站，之後又乘坐公交車趕往北站，找到我時已是晚間十時多。

見我睡在水泥地上，父親心疼道：「都怪爸爸，不該用木板打你。」接著又說：「不是不讓你回老家，是怕你曠課被學校處罰，還有老家現在太窮了，糧食不夠吃，怕你回去給你老叔家添負擔。」說著，父親把米麵遞給我，又從兜裡掏出十元：「米麵給你老叔，錢你自己留著，遇事好應付。」我鼻子一酸流下眼淚，父親幫我擦掉眼淚說：「既然出來了，就在老家多待些日子，過完暑假再回來，學校那邊，我回去找老師請假。」

最後，父親鼓勵我：「你已經是大孩子了，該自己闖一闖了，當年我也是十六歲遠離家鄉，到錦州石油 技校上學，畢業分配到撫順工作，之後把你媽和你帶到城市。」

那個夜晚不尋常，在瀋陽北站候車大廳，父親第一次為我流淚，和我說了那麼多話，爺倆近乎一夜未眠。翌日早晨五時三十分，火車檢票了，父親送我過檢票口，我依依惜別。

往事已過去四十六載，當年父親徹夜追趕我，護送我走過檢票口的身影，卻刀刻斧鑿鐫刻在心壁。不禁再一次眺望東北家鄉，向八旬有五的老父親，送上久違的歉意：原諒兒子當年不更事與不孝。