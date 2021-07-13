一九九三年，我剛拿到綠卡，亟待打工貼補家用。夏城是大學城，開學日前後書店非常忙碌，學生要買書籍用品，稱為back-to-school rush，我去那裡幫忙了兩個月；之後有一天從巨人超市出來，注意到旁邊的乾洗店找人，好奇心驅使就進入詢問，韓裔 柳老闆問了幾個簡單問題，就讓我上工試試。上午九時至一時，每小時五元（最低工資）。

洗衣店由老闆娘主持，兼作縫補衣物；旁邊是修鞋店，老闆負責。洗衣店裡有一個高瘦非裔 祖母做洗衣粗活，工作認真（她女兒生了小孩不上班，領政府救濟金），另有一名運送司機（原是建築工人，因受傷只好改業，也是非裔），每天把店裡洗好的衣物送到另外兩個小店面，來來去去。

店裡還需要一個燙襯衫的員工，有一位胖胖的蘇俄太太來應徵，老闆讓她做做看，她和我一樣，先生都在大學裡有工作，我們想打工貼補家用。襯衫洗完，要放在一個人形的蒸氣機上，按下開關，蒸氣的熱力把襯衫撐飽撐直，再上漿燙好。休息時間她滿身大汗，到店外透透氣，我暗自同情。

平常外子的襯衫我會自己燙洗，偶爾遇上一件九九分錢打折時才會送洗，穿上比較體面；外子畢業後開始第一個工作，我們還有兩個小孩，手頭總是不太寬裕。

來店裡的消費群大概有兩種：一是婦女要去隔壁超級市場買菜，順便拿衣服來洗；二是男士上班前經過，丢下衣服匆忙離開。有一名個子高大、氣宇軒昂的男士，每周拿七件襯衫來洗，順便拿走上周已洗好的七件襯衫。老闆娘跟我說：「西方人很不一樣，男生會自己拿衣物來送洗。」後來我稍稍注意顧客名字，原來他是法學院院長。

有一天，一個男士帶來好幾條有破洞的牛仔褲，說要補破釘，老闆娘把牛仔褲翻來覆去仔細檢查，竟然不接單，好像是說她的時間寶貴不值得接這個活；我瞄了一下，覺得好像沒有她說得那樣耗時，等老闆娘轉身離開，我輕聲說可以幫忙。

下班後我們約了個地方會面，他帶來七、八件牛仔褲，因為從事庭院設計工作，常要彎身蹲下做測量，又多與泥石為伍，搞得每條牛仔褲都有破損；我看了一下，大多是在大腿和膝蓋處。找出一件舊牛仔褲，剪出幾個補丁，縫在一起加固就可以繼續穿了。那時我們夫妻剛買下生平第一間小屋，家徒四壁尚未遷入，我拎著以前買的Brother牌縫衣機到空屋，架起簡單桌椅，趁著孩子還沒放學回來，踩著踏板車縫補。

過了幾天完工了，客人來領回，給了我一張九十元的支票 ，說是我應得的報酬。這是第一次，我靠著踩縫衣機賺得的工錢。