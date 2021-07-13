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《老照片說故事》父親的腳踏車

文、圖／李澤先
作者在父親腳踏車上的照片。
作者在父親腳踏車上的照片。

一九四九年國民政府撤到台灣，二姊、小弟與小妹暫時由五姨、六姨照顧，我與大姊先到台灣，與父母親住在台北延平南路上的一間小公寓，隨後都插班進了女師附小。我大約六歲進了小學一年級，特别記得父親騎著這二十八吋男用自行車接送我上下學，我就側坐在車槓前端，兩手扶著把手。

難得與父親如此親近，所以印象深刻。後來到學校的路認熟了，也交了幾個可以作伴上下學的同學，自然就不想要爸爸接送了。

這是我難得保存的一張小時候的照片，又是我到台灣的第一張照片。看來我那身厚實的衣著似乎不太合適台灣亞熱帶的氣候。這輛脚踏車可能是向朋友借的，或他們送的，那年頭物資缺乏，這就是一輛清湯掛麵式的老爺自行車，既沒車燈也沒響鈴，大概只有手煞車以保安全。

剛到台灣時局勢還不太穩定，常有空襲警報，教室外邊都建了圓桶式的防空設備。老師也帶著我們練習過幾次，以策安全。我心中也時常念禱著能早日與留在大陸的二姊、小弟與小妹早日團圓。大約過了一年，父親託人把他們從深圳送到香港，再轉送到台灣。兩個姨媽因捨不得家人都留在大陸，與我們斷了音訊；相信在那個時代，有很多家庭有類似的經歷。

我記得撤遷台灣時，長途跋涉月餘，有陸路、鐵路，也有讓我暈船嘔吐的水路，横跨了大半個中國，輪船還曾靠過南韓港口。可惜當時年紀太小，不甚記得詳情。所幸還保留了些舊照片，提供些蛛絲馬跡的模糊記憶。這輛腳踏車也隨我們搬了兩、三次家，可謂歷盡滄桑，功德圓滿了。

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