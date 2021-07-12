兩年前的十月，剛從美國 回到中國 的我正好趕上重慶戰友聯誼會；老戰友們幾十年後重逢，自然是激動萬分，老淚縱橫。期間主辦方專門組織我們去參觀八一六工程的遺址，讓我們有機會回到當年奮鬥的現場。

當我們一行二百餘人乘車到達，望著那陰森寬敞的洞口，當年那火熱的奮鬥場面就像電影一樣不停在眼前呈現，思緒萬千。那是一九七○年秋天，我們團剛剛在大西北千里戈壁灘完成一項重大的國防工程施工任務，緊接著又奉命向大西南進發。

我們乘專列到達重慶後，沒有任何停留，就乘坐汽車 沿著盤山公路前行。汽車經過幾個小時的行駛，到達目的地四川涪陵的白濤鎮。白濤鎮位於烏江北岸，這裡山高谷深，樹林茂密，隱蔽性極強，很符合當時國家靠山近水、分散隱藏的戰略方針，在這裡修建八一六工程是再合適不過。

我們團很快就與這裡奮鬥了幾年的其他幾個團融為一體，共同修建八一六工程，也就是著名的三線建設。該工程是世界上第一大人工洞體，根據設計，要在地下挖出一個構造分明、洞中有樓、樓中有洞的工程。

我們團負責挖掘部分堅如磐石的洞體，要啃下這些骨頭，必須要有過硬的劈山工具。在那個時代，哪有這些呢？戰友們全靠簡陋的鐵鎚、鋼釬、電風鑽、手推車和炸藥雷管等，在大山深處劈石掘洞，運送石塊。在那些日子裡，戰友們每天頭戴安全帽，腳穿雨靴，手戴布手套，一天二十四小時輪番作業，常常是晴天一身灰，雨天一身泥。

施工中經常遇到坍方的工程事故，而一出事，戰士們便是凶多吉少。記得有一天，我在一個連隊七班駐點，早上剛和戰士們一起吃早飯，中午就從工地上傳來噩耗，說這班有兩名戰士在洞體坍方中不幸犧牲了，讓我感到萬分悲痛。為了八一六工程，先後有多名戰士獻出年輕的生命，如今他們仍然靜靜地躺在八一六烈士陵園裡。

我們團七連承擔了一項高危的施工任務，就是負責挖掘排風煙筒的工程。四個班的戰士每天在直徑幾十米、深有百丈的豎井裡輪番作業，隨時都有生命危險。若井口處掉下一小塊石子，就能砸穿腦袋，而且無處可躲。他們作業時，必須嚴格遵守作業紀律，洞口有專人看守，上下井有專人保護，作業中也有專人觀察；所幸一次次化險為夷，幾個月下來，不僅毫髮無損，還提前完成了任務。現在整個八一六工程地面沒有留下任何痕跡，只有七連挖掘的這個筆直排風煙筒，依然巍巍地屹立在崇山峻嶺中。

一九七五年，由於國際形勢變化和國情需要，八一六地下工程停建，我們也隨之撤離白濤鎮。多年後隨著工程解密文件下達，人們才知道這項耗資最大、人數最多，歷時最長的工程。

雖然這個工程項目未正式投入生產，但它為國防工業的發展累積相當寶貴的經驗，如今這裡已經成為國內一處四Ａ級旅遊景點，作為曾經親身經歷的我們，更是感到無比的自豪與驕傲。