《老物件情懷》父親的歐米茄手表

作者送給父親的歐米茄表。

我有一支歐米茄（Omega），幾十年來都放在櫃中珍藏著，它見證了先父和我的親情，雖然他老人家離世已四十多年，每次看見這支手表，都讓我深刻地想起他。

上世紀五○年代，台灣 人民普遍不富裕，我們家也不例外；父親是一名土木工程師，繼母則在小學任教，雖然都有正職，但是要養育家中四個孩子，生活仍然經常捉襟見肘，更別提什麼生活享受。

父親唯一的樂趣，就是把玩一支要上發條的舊表；每隔一段時間，就見他拿起來看看、擦拭乾淨，寶貝得不得了。也經常看見他把手表轉軸轉個幾圈，當周圍安靜下來的時候，可以聽見從表上傳出來的滴答聲。我的年紀雖小，不懂手表能有什麼好玩，卻記得父親的愛好，希望有朝一日買一支全新的表送給他。

一九五八年，我從台灣大學畢業後，幸運獲得教授推薦，赴新加坡 南洋大學任教，薪水是台灣同類型工作的好幾倍，使我終於有能力買一份較為貴重的禮物送給父親。

我選擇了銀色的歐米茄Seamaster，由於工作繁忙和交通不便，沒有什麼機會回台探親，於是把禮物從新加坡寄回台南老家，相信父親一定會喜歡。後來得到兄長證實，父親對於這支新表簡直愛不釋手，我聽聞後內心覺得非常欣慰，父親見到手表一定會想起遠在南洋的我。

世界級的歐米茄Seamaster不必轉動發條，只要配戴時隨著手晃啊晃，就自動上發條，比父親的第一支手表更為先進，他因此更癡迷。

在新加坡待了兩年左右，我直接來美深造，與父親相隔更遠；七○年代父親不幸去世，我在太平洋的彼岸悲痛萬分，在他生前不能承歡膝下，甚至沒有留下一個物品作為紀念。所幸八○年代，兄長也移民美國 了，帶給我一個意外的驚喜，就是那支歐米茄Seamaster，我送給父親的第一個禮物，經過二十多年又回到我這裡。父親生前極寶貝它，手表沒有一點刮痕或污損，竟然就像新買的一樣。

經過了一甲子，歐米茄Seamaster還是運作不息，我從來沒真正戴著它，只小心翼翼地保管著，不只因為它是歐米茄，更是因為它代表永遠不斷的父子情。現在的我，可以買一百支歐米茄表，可惜父親已經不在世界上了；但願父親生前曾經為我感到驕傲，也知道他的父愛永遠長存我心。