早上聽廣播說到東風路，一段記憶像洩閘的洪水 湧出。這條已改頭換面、名字沒入歷史的路，承載了許多我們兒時的回憶。

顧名思義，東風路是建國後五○年代修建而成，東西走向，僅次於南北走向、當時成都最寬的人民南路，所以後來改建時，成都人喜歡叫它「東西幹道」。

它西至春熙路源頭的蜀都大廈，東至今日一環路的水碾河路口，說它是成都街道的骨幹一點不為過，因為它和人民南路就是構成成都主城區的十字骨架。而成都供電局宿舍大樓就位於這條路的中段，是我們兒時的快樂老家。

記憶中的東風路，柏油路面，馬路很寬，快車道和慢車道被行道樹種的桉樹隔開。桉樹筆直向上，葉子不大，不能遮蔭，所以夏天時腳下柏油曬燙，頭頂烈日炎炎，穿著「的確良」襯衣的行人一路快行奔跑。至於秋天，由於桉樹葉易碎，小孩子們用鐵絲拾撿串成一串，帶回家當柴火燒，這歷史恐怕是我們上一代人的記憶了吧。

我對桉樹最深的印象就是躲地震 ，家家戶戶從宿舍樓搬出來，在慢車道上用張席子紮成棚戶。那段棚戶區的日子最是快樂，白天不用上課，我的一大樂趣就是在兩棵桉樹中繫上鞦韆，盪來盪去，偶爾有幾輛汽車 駛過，我的鞦韆就像和汽車捉迷藏般，一盪一漾穿梭在桉樹之間，好不刺激。

之前住宿舍樓時，大家還隔得老遠，你住一棟，我在八棟，但棚戶區一下子就拉近了距離，新鄰居帶來新鮮感。至於地震，好像是不屬於我們操心的事。

東風路上還有好多好吃的。位於紗帽街口的甜水麵，碗裡只有一根手指頭那麼粗的麵條，鋪上紅油辣子、蒜泥薑末，舀上一勺甜醬，唏哩呼嚕吃進去，又甜又辣；想斯文點，也可以用筷子把它夾斷成幾小根。

有一天，珍珠圓子店在如今大慈寺門口開業了，我記得當時人山人海；它就是糯米丸子，白白的、胖乎乎的丸子上有一顆紅紅的櫻桃，煞是誘人。

圓子店的旁邊是一間肉鋪，當時賣肉的人穿戴都一樣，高高的木屐鞋，夏天就是赤膊圍皮製長圍裙。我們拿著肉票、拿著盆排隊，輪到時要哪就指哪，賣肉的就用刀一畫，一股一股的血水順著他的圍裙，一直流到店外的地面。

當時被大人使喚去打醬油、打醋、買肉買米是一大樂事，因為那意味著又有零花錢可以享口福啦。

我有個小伙伴有一次去打菜油，條件是允許買兩根棒冰回來，一根自己享用，另一根給妹妹。因為年紀太小，冰棍太有吸引力，她竟然先去買棒冰吃了；結果油票搞丟了，帶給妹妹的冰也化了，回家後當然免不了一頓「筍子熬肉」（四川話挨打）。

那時候「打醬油」是八分錢一提，只要聽到有人沿街叫喚：「每周二四六的撇醬油來了。」我們就知道最好吃的醬油來了，不用大人差使，我們都自告奮勇拿上各種碗瓶，帶著錢，跑下樓找尋拖架子車的人。只見他脖子上搭條毛巾，用竹勺往大缸裡舀醬油，垂直提上來，放個漏斗在我們的瓶嘴上再倒進去。大小不等的竹勺代表不同的分量。

打醬油的孩子也順便花一分、兩分錢買些薄荷糖塞進嘴裡，作為給自己的酬勞；那時的醬油飯是世界上最好吃的飯，那時的零食只需一碟乾辣椒和白糖，用手指蘸著吃。

後來我們搬到暑襪中街17號，每周日全家睡覺的時候，我要起早去耀華食品廠買四個雞肉大包；包子和小臉盤差不多大，肉餡很多，占了三分之二，看著都流口水，起得再早也值。我記得很清楚，一毛七分錢一個。

類似現在的互聯網，那時候我們也有網；比如每個人限制有多少斤飯票、油票、糖票、肉票、布票等。有這個口糧限制，人是不會東跑西跑的，那樣只有餓死異鄉。

上百貨店買東西時，頭頂上空的網更好玩；各個櫃台的上空都有鐵絲網線通向收銀台，鐵絲上夾著記帳本，買布匹時不需要走到收銀台交費，在布匹面前量好畫好，錢就在頭頂被夾住，一使勁，只聽「嗖」一聲，坐纜車一樣奔向收銀台，找回的零錢也同樣坐纜車回來。這就是記憶中的舊時光。