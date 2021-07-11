中國美食 百味紛呈，令人垂涎欲滴，然眾口難調，蘿蔔白菜各有所愛；清代駢文八大家之首、美食家袁枚曾為豆腐三折腰，中國革命先驅瞿秋白臨終前的最後一句絕響竟然是：「中國的豆腐也是很好吃的東西，世界第一。」

我也最愛煎豆腐、油豆腐、米豆腐、香干、臭豆腐、豆花、豆漿和豆皮（腐竹）等豆製品。我在湖南寶慶出生，上世紀六○年代，小販穿街過巷「賣豆腐、賣豆腐喲」的叫賣聲，至今仍縈繞耳際。

每天拂曉，賣豆腐的叫賣聲在小巷中迴盪，我聞聲而起，母親便給我一角錢，叫我去買豆腐，我拿著小缽向小巷盡頭走去。當我趕到豆腐車旁時，賣豆腐的大伯見我手裡拿著一角錢，便笑笑問道：「伢崽，買幾斤？」「買二斤，多一點也不要。」只見他彎下腰，用一把窄窄的、鐵片似的刀，橫割一下，豎切一下，然後把豆腐放在秤盤裡。

他右手提起秤，左手將秤砣向外一滑，我趕緊墊起腳尖去看，可還沒等我看仔細，他就把秤放了下來說：「二斤一兩，算二斤。」我點了點頭，他把豆腐往我小缽裡一放，收了錢，又高聲喊道：「賣豆腐嘍……」我拿著豆腐回去，心裡很高興，一來我幫大人做了事情，二來又可以吃到母親的拿手菜──剁椒煎豆腐了。

記得有一次，母親帶我去佘湖山廟裡抽籤拜佛，善男信女在廟裡吃齋飯，我一口咬下豆腐做的紅燒肉，湯汁四溢，「氣貫長虹」。從此以後，豆腐成了我的最愛，以至每當大人逗我，「四伢子（我在八個兄弟姊妹中排行第四），你最喜歡呷的是什麼菜？」我一本正經地回答：「我看到豆腐就是命！」「看到肉呢？」我答曰：「看見了肉，連性命都不要了。」豆腐如影隨行，伴我一生。

八○年代，我調入長沙工作，經常去火宮殿，大快朵頤其色墨黑、外焦裡嫩、鮮而香辣，初聞臭氣撲鼻，細嗅濃香誘人的長沙臭豆腐。一九五八年四月，毛澤東主席視察湖南，來到火宮殿就餐，在品嘗臭豆腐後，高興地說：「長沙火宮殿臭豆腐聞起來臭，吃起來香。」並欣然提筆寫下這句話。至今，毛澤東的題詞手跡仍分外引人注目。

我出差到四川，專程赴川菜名店「豆花莊」，就為吃一碗加了辣子的豆花。豆花莊的豆花做法講究，用豐腴的上湯煨成，配以青蔥、炸黃豆和花生；喝上一口，豆花從舌尖直躍入喉頭，辣椒激發了味蕾，頓時滿頭大汗，欲罷不能。

趁大陸開放台灣 旅遊到寶島，遍嘗台灣特色小吃，最愛台灣臭豆腐。雖然台灣臭豆腐源自大陸，但是經當地人不斷改良，獨樹一格；其表面酥脆，裡面有很多孔洞，真的是外面臭裡面也臭，和長沙的臭豆腐聞起來臭吃起來香，迥然不同。台灣臭豆腐還配上專門的泡菜，切得方正的豆腐在油鍋裡不停翻著跟頭，須臾間滾得珠圓玉潤；入盤淋上醬油膏的豆腐澄亮，內裡的爽滑多汁透過戳開的小洞呼之欲出。我坐在狹仄的條凳上，與食客俯身碰頭吃著豆腐，吃得滿臉紅暈，全然不顧狼吞虎咽的吃相。

移民美國後，雖然幾乎每天都在中國超市買豆腐佐餐，但是台灣炸臭豆腐的金黃酥鬆、令人口頰生津的愜意，仍令我念念不忘。我開車北上加拿大溫哥華夜市，南下加州矽谷，遍尋各位台灣「媽媽」家的炸臭豆腐，以美食撫慰心懷。