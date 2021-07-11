前些日子聽了一個「東非古國文化巡禮」的講座，主講人劉博士開篇就提問：「你們知道咖啡 最早是在哪兒發現的嗎？為什麼叫咖啡？」這問題又讓我想起大約四十年前，第一次喝咖啡的往事。

那年，一個旅居菲律賓的高中同學回國探親，期間到廈門玩，特地請我到當年廈門最有名的綠島飯店吃飯；飯前他點了兩杯咖啡，那是我平生第一次見到咖啡。之所以印象深刻，首先是因為那杯咖啡讓我的大腦整整三天處於亢奮狀態，我整整三天沒法睡覺；其次是之後，我意識到自己當時喝咖啡的方式是十分可笑且失禮的。

咖啡這種舶來品，對七○年代末、八○年代初剛改革開放不久的普通中國人來說，絕對是新鮮事物，大多數人不僅沒喝過，正確飲用方式和禮儀就更不懂了。我同學肯定是懂得喝咖啡的正確方式，他雖然在菲律賓定居沒幾年，但先在香港待過兩年，其父親和兄長生意做得很大，他也跑遍世界上很多地方，喝咖啡這種小資情調自不在話下，可是他沒有糾正我，也許是怕我尷尬。總之，面對著那杯熱氣騰騰的咖啡，我不僅輕輕吹氣，還用小調羹一勺一勺地喝，以為用調羹把咖啡送進嘴裡顯得很優雅，心裡卻暗暗嘀咕這調羹怎麼這麼小啊。

十二年後，我讀了上海女作家程乃珊的小說 「藍屋」，小說裡有個喝咖啡的場景，提到喝咖啡的方式和禮儀；大意是咖啡必須端起來小口啜吸，那把小調羹是用來攪拌咖啡和降溫的，如果直接把咖啡吹涼，或用調羹喝咖啡，都顯得土氣和失禮。

看到這兒，我臉頰發熱，想到自己當時正是對著那杯咖啡頻頻吹氣，還拿著調羹飲用，出了個大洋相。

由於那次喝咖啡造成失眠 三天三夜，我從此對咖啡聞之變色，很長時間再也不敢碰。直到十多年前的一天，任職的教育局開年會，會議開了一整天，到了下午頭腦昏昏沉沉，整個人無精打釆，喝礦泉水或果汁都沒用。我看到同事們紛紛去茶水台拿咖啡提神，我終於忍不住也去端了一杯，心想不管晚上能不能睡覺，先把這呵欠連連的難受勁對付過去再說吧。

奇怪的是，那次的咖啡對睡眠卻沒有任何不良作用，晚上照樣睡得好好的，第二天滿血復活，完全沒有第一次喝咖啡的亢奮和失眠。是不是因為有了多年前那杯咖啡墊底，於是就從此「免疫」，以後不管什麼咖啡都不怕？無論如何，自那以後，我再也不用見了咖啡就繞著走了。

正好這一年多來，女兒因為疫情在家上班，沒有公司的免費咖啡可喝，養成天天自己煮咖啡的習慣，即使周末回家也得帶上磨咖啡的器具，一天都不可少。我因此沾了光，每次都能喝上一杯香濃的咖啡，因為她都是買新鮮的咖啡豆現磨現煮，所以比一般的咖啡店或快餐店的咖啡好喝得多。

遺憾的是，由於近年來氣候的變化、森林的逐漸消失和水資源短缺，咖啡價格也直線飆升，如果科學家們想不出好辦法來，我們今後可能就真喝不上咖啡了。