因為一次手術，我被送進ICU，清醒過來後，病情穩定幾天，醫生們將我送往普通病房，我一路抱手鞠躬，連聲感謝。此刻，我回想小學時，那個年代給老師鞠躬是很講究的，不可「一路抱手」，隨隨便便就算鞠個躬；但因為當時我是坐在輪椅上，實在不方便站起來講究禮儀規距了。

當年，我讀小學一年級時， 一九四九年還是民國教育 制度，學生向老師行鞠躬禮是學校特別重視的一個道德校規，如果誰違反了，就要在班會上被點名批評，受到一次公開地「不尊重老師」的評語。

其實，我六歲還沒有唸書之前，媽媽在家裡就常教育我敬重老師的傳統禮儀，說：「你快要唸書了，在學校裡要尊重老師，在路上碰見老師一定要行鞠躬禮。」到了開學的第一天，教我們國語的年輕女老師李嘉菊，在班上給我們做了鞠躬禮的示範。她說，學生在路上碰見老師，先要立正姿勢，有帽的要脫帽，隨著四十五度的彎腰，注視老師的雙目同時下垂，雙手五指併攏，放在身體兩側，再行一個鞠躬禮，同時說一聲「老師好」。由於媽媽和老師的雙重教育，那時我就深知當一位老師是受到社會尊重的。

可是，我連連犯了躲避行鞠躬禮的錯誤。一次假日，我陪媽媽去集市買菜，回家路上來往行人很多，突然，我發現李老師從前面二米多遠的方向朝我走來；我趕緊扭過身子，頭也朝向另一方，在媽媽提著一大竹籃菜遮擋下躲過去了。那時候不僅有男同學在路上看見老師就躲避行鞠躬禮，也有女同學躲，有的是怕羞，有的是不在意。當時我只覺得路人太多，不好意思，特別是遇到算術、美術、體育、音樂老師，我們多數同學是要躲著走的。

有次李老師在一次課堂上提到尊師時，雖然沒點名，但不停地面朝著我和幾個調皮學生的方向，當時我不知道老師為什麼那樣強調學生的「鞠躬禮」。李老師畢業於湖南女子師範學校，那是民國時期一所有歷史的名校，我們感覺她親切又嚴肅。

還有一次，我與高小班的劉江同學去玩，在路上正巧碰到李老師。李老師是他的媽媽，我一時不知道該怎麼辦，劉江已規規距距立正，喊了聲「李老師好」，敬了鞠躬禮，那時，我也慌慌張張跟著敬了一個鞠躬禮。劉江告訴我：「路上遇到要叫老師，在家裡就叫媽媽。」我似懂非懂，只覺得在理。

後來有一次，我也是跟著媽媽上街，一手幫媽媽提著紅薯，一手拿著一個圈圈粑粑在吃，回家途中又遇到李老師，我立刻轉身，把一袋紅薯和粑粑遞給了媽媽，然後面朝老師立正，敬了一個鞠躬禮，媽媽站在我身旁微笑著。這時，李老師看了一眼我媽，然後走過來撫摸我頭，說了聲「好孩子」。直到年齡學歷增長，在路上凡是遇到學校的各科老師，我都不再躲避，都要立正問聲「老師好」，再規距地敬一個四十五度的鞠躬禮。

一九五○年後，學校實行了新的教育制度，不再要求學生在路上遇到老師要敬鞠躬禮了，只要打個招呼就可以。但有不少同學一時改不過來往日的習慣，路遇老師依然鞠躬，我也是一樣。

一九五三年下半年以後，我們是湖南最早一批成立少先隊的子弟小學，因為我們是抗日戰爭時，由湖南長沙搬遷到小鎮來的紗廠。那時我剛念小學三年級，戴上了紅領巾，從此，民國時期到新中國 成立，由鞠躬禮改為隊禮了，不再彎腰四十五度，而是五指併攏，手臂高高地舉過頭頂。

後來我當了中學老師，一次偶然機遇，在紗廠大姐工作的家屬住宅見到李嘉菊老師，她白髮蒼蒼，拄著拐杖，回憶從前，笑得好開心；她誇我從小就是個好孩子，我也懂得李老師當年對尊師教育的嚴格要求。臨別時，我向李老師敬了一個標準的鞠躬禮。