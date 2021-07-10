又到了蒼蠅蚊子肆虐的夏季，讓我想起當年上山下鄉到黑龍江農場務農時，遇到的一些擾人蟲子。

這幾種蟲子都咬人，但特點不同，有的會飛，有的會蹦，還有的會藏。先說那會飛的蟲子，在老家上海時，夏天晚上躺在床上，常會被嗡嗡作響的蚊子擾得無法入睡，黑龍江農村也有蚊子，不過似乎不太擾人。我下鄉的地方夏季早晚溫差大，白天再熱，晚上睡覺也要蓋薄被或者毯子；或許正是因為室內涼爽，所以沒有蚊子，也沒見過當地有人用蚊帳和蚊香。

不過在黑龍江，有一種和蚊子相似的蟲子十分難纏，那就是俗稱的「小咬」。這究竟是什麼蟲子，我至今沒弄明白，只記得牠身形很小，肉眼看上去就像一個小黑點，但牠也會叮咬人。和蚊子晝伏夜出的習性不同，小咬白天也鬧騰，牠還喜歡藏身農作物或者草叢中，我們每天要去地裡幹活，正是把自己送給牠咬。

更可怕的是，小咬的數量多，通常都是成群結隊撲來，你忙幹活，雙手不得閒，不可能不間斷地驅趕牠們，故常常被咬得渾身發癢。為了不被小咬叮，再熱的天氣，我們也都穿長袖衫和長褲到地裡幹活，小咬沒本事穿透衣服，就圍繞我們的頭和脖頸狂轟濫炸，是最讓人討厭的蟲子。

野外還有一種飛蟲叫牛虻，像蒼蠅但比蒼蠅大。牛虻也靠吸血維生，但攻擊的對象通常是牲畜，尤其喜歡叮咬牛背，這大概就是牠為何叫牛虻的緣故。當年我在農場趕牛車，常看見牛虻在牛身邊飛舞，伺機落在牛身上，老牛唯一能做的就是不停甩尾巴驅趕牠們，或者晃腦袋躲避攻擊。

牛虻偶爾也會攻擊人，通常人剛被牛虻叮上，會立刻疼得跳起來，並用手拍趕，所以一般來講，牠想吸人的血難以得逞；但老牛不一樣，如果牛虻叮在牠尾巴甩不到的身體部位，就一點辦法都沒有。作為駕馭牛的車老闆，我會將叮咬牛的牛虻拍死或趕跑。

會蹦的蟲子就是跳蚤。可能是因為農村牲畜和狗多，這種蟲子經常出沒在我們住的地方，通常會光顧被窩。有時晚上睡得好好的，突覺身上有一下刺痛，那就是跳蚤所為。翻身起來，咬人的小東西已不見蹤影。

後來，我們想出了抓跳蚤的辦法：被咬之後先沉住氣，然後猛然掀開被子，平攤在床鋪上，此時跳蚤會一蹦一蹦地快速逃竄，但因為平攤被子的面大，牠一時還跳不出去，這樣就很容易被我們發現，並且快速出手拍死。

還有一種蟲子既不會飛也不會蹦，但卻能藏在人身上，就是虱子。和跳蚤不同，虱子吸人血時通常感覺不到，但之後會覺得癢。小時候去動物園 猴山看猴子，常見牠們在不停地捋身上的毛，從中抓出東西放嘴裡，據說就是在抓虱子吃。家裡大人為了要我們講衛生愛乾淨，也常用這樣的話嚇唬我們：身上太髒會長虱子的。

農場生活條件差，沒有浴室，也沒有大浴盆可以洗澡。身上髒了，只能用臉盆盛水，把毛巾弄濕了擦身，一年四季如此。到了冬天，擦身的次數更少。有一次我在牛車上裝麥秸，一不小心從已經碼得老高的頂上摔了下來，手臂受傷發炎腫大。

到醫院檢查後，大夫說骨頭未受損，但需要注射青黴素消炎，一天一針，連續三天，但不讓我帶針劑回分場。我們分場離總場場部有幾里地，每天為打針來回跑太麻煩，我只好借住在老同學那裡。他在場部汽車 隊開卡車，我就和一幫司機擠在一條大炕睡。

回來後沒兩天，我就覺得身上癢，脫下衣服一看，赫然發現了虱子。這種小蟲子是在人與人之間傳播的，為了不讓虱子再傳給他人，我趕緊將內衣褲和外面的球衣全脫下清洗，還把內衣褲放在開水裡煮一會兒。

虱子喜歡溫暖，通常藏身於人腰間和胳肢窩等貼身的衣服上。雖然虱子容易弄死洗去，但虱子卵很小，黏在衣縫中不易被發覺和清除，泡在水裡也弄不死，必須用高溫 殺滅以絕後患。老職工還教我一個識別虱子卵是否已死的方法，那就是用手指按一下虱子卵，若是癟的且無「吧唧」聲，就說明已被燙死。

與小小的蟲子鬥，也是一段難忘的往事。