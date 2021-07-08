上世紀四○年代，我家住在杭州城隍山下的桂林里，上山的路口就在河坊街上，離我家不到一百米。我就讀的杭初也在這條街上，校歌的第一句就是「山聳翠，西子鬥艷，美哉我校，位置其間」。

城隍山又名吳山，不很高，綿延到錢塘江邊。山入口處的坡道不太陡且寬大，兩邊都是算命先生的卦攤，一個挨一個；他們的卦桌外面圍了一圈布簾，寫明推算內容，兩邊繡著對聯。有的自誇「天地萬物無所不知」、「人生禍福無一不曉」；名號很多帶「鐵口」兩字，張鐵口、王鐵口，號稱上知天文下知地理，三教九流無所不通。

這些先生很多是瞎子，但老於世故，對時局很會分析，洞悉社會問題。當時國府面臨大陸潰敗，時局動蕩，很多人感到前景渺茫，也有人問生意興敗、親人命運、婚姻定達等。他們總是模稜兩可，先說前途有艱險，再說有貴人相助，逢凶化吉，吉人自有天相之類的安慰話。

山上古木參天，道觀和寺廟林立，由於地勢高，夏天涼爽，茶館也很多。杭州人喜歡在茶館泡壺茶，在竹躺椅上乘涼，和人談今說古。山上最高處建有一座江湖匯觀亭，在那裡南望，西湖緊臥山下，波光粼粼，蘇堤、白堤如詩如畫；朝另一側看去，錢塘江極目可及，氣象萬千。明朝著名才子徐文長為此留下一幅對聯：「八百里湖山，知是何年圖畫；十萬家煙火，盡歸此處樓台。」

一九四八年冬天大雪，同學應家麒特地邀我登山看雪景，現在我年近九十，家麒已離世多年，但當年的情景和豪情仍在我心。

山上墓塋累累，我特別難忘的是兩處，一是體育兼童軍老師侯崇三墓，一九四六年他給我們上第一堂課時自我介紹名字涵義；他舉起三指頭行童軍禮，表示他熱愛童軍，故取名崇三。侯老師因病去世，我們都很難過。另一處是于子三墓，他是浙大學生會主席，一九四八年被捕，幾天後在獄中被害，解放後學生們經常在他墓前舉行紀念活動。

柳浪聞鶯，西湖的八景之一就在城隍山下；那裡有康熙御題柳浪聞鶯景亭碑，各種特色柳樹，如垂柳、醉柳、獅柳、浣紗柳迎風飄舞，宛若翠浪翻空；柳絲間黃鶯飛舞，競相啼鳴，形成真正的「柳浪聞鶯」。已有九百多年歷史的錢王寺近在咫尺，周圍亭台樓榭、小橋流水、矮牆漏窗。母親和我們兄弟倆都喜歡在荷花池邊的石凳上坐坐，微風吹來一陣陣荷花香，一時忘卻心中憂慮。

山下的勞動路口有一處紀念張順的金華將軍廟，據說他領軍攻打杭州涌金門時，被守兵亂箭射死，後來被封為「金華將軍」，並在涌金門立廟供奉；它和西冷橋邊的義士武松墓，是「水滸傳」好漢給杭州增添的歷史情趣。加上岳飛、于謙、張蒼水、林和靖、秋瑾、徐錫麟、李叔同、蘇小小等一大批名人墓，增加了杭州在中國 歷史上的分量。

杭初同學陳心和、魏希彭和我比鄰而居，後來一起考入杭高。一九四八年心和曾邀我去江干捉螃蟹，也是一次有趣的經歷。他很老練，教我在土堆下的洞裡手伸進去把蟹拉出來，或用毛毛草把蟹搔出來，手指要在蟹背兩側夾住，橫行公子的大鉗便無用武之地。我們捉滿一布袋，放在幾個裝滿水的大盆裡讓蟹吐沙，全家吃了好幾天。

九○年代我回杭州去河坊街看看，它已成南宋風情一條街，武松在賣燒餅，潘金蓮花枝招展招攬顧客，胡慶余堂風光依舊；到處都有張小泉剪刀店，街頭油炸臭豆腐依然是熟悉的氣味，卜卦的攤點已空。追思往日，城隍山、河坊街永遠印刻在記憶裡。