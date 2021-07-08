《老物件情懷》一封傷心的信

告知作者父親忘年之交離世的信件。

翻閱父親留下的書信，瀏覽不同年歲的家書，重溫當年的情景；其中有一封從美國 寄給他的信，父親特別用心的保存著，那是他在訪美期間一段難忘的記憶。

上世紀九○年代初兒子即將大學畢業，我決定邀請在上海的父親來加州 參加兒子的畢業典禮；待一切手續齊全，我把訂好的機票去郵局寄給他。

小鎮上的郵局，我因常去寄國際郵件的緣故，與職員理查總會寒暄幾句，一來二去就比較熟了；那天我下班趕到郵局，離關門只有半小時了，推門進入只見理查在整理信件，我把附有機票的信封遞給他過秤，並請他介紹一種安全無誤的郵寄方式。

待手續完成，他在信封上蓋章時對我說，「可以問你機票是寄給誰？」我回答是請父親前來參加兒子的畢業典禮。我告訴理查，父親已八十出頭了，一直很嚮往美國，這將是他的第一次來美國，所以非常興奮；我還說，父親也是郵局職工，在郵局工作了一輩子直到退休。理查一聽高興起來，很想見見我父親。

母親過世得早，八十二歲的父親隻身越洋參加孫子的畢業典禮，二姐特地從南京趕來送父親；在弄堂里也是件大事，鄰里們簇擁著送父親到出租車前。我們在舊金山順利的接到父親，他雖有倦色，但十分興奮。

參加完畢業典禮後的某天下午，我陪父親去郵局，告訴他去認識一位朋友。下班之前的郵局很空，理查在整理東西，見我帶了一位老人進來，立即意識到這是我的父親；他繞過櫃台趕緊前來，我向他介紹了父親，兩雙跨洋、不同膚色的郵政員工的手握住了。

他們像朋友一樣地交談起來。理查首先驚於父親的英語，一個中國老頭竟會講流利的正規英語。當他知道父親是在中學時代學的，連說「Unbelievable！」當父親知道這郵局從收件、發送、歸類、分揀全由理查一個人做時，回說：「How could I believe you？」兩人哈哈大笑，小小的郵局充滿了溫馨。

父親在加州住了近半年，兩位不同年代、不同國度的同行似有許多話題，除了聊些有關郵務的事情，也關心彼此的生活。理查對父親的退休生活很感興趣，父親應允若他去中國遊玩，樂意做他的嚮導。

父親回國前，我陪他去郵局向理查告別，他們交換了聯絡地址，理查一直送我們到門口。回國後父親直接住到任職於北京 農業大學的大姊家。在一段時間裡，父親與理查保持著聯繫，逢年過節彼此還交換賀卡。一天，我收到大姊從北京寄來的一個大信封，裡面有一封是從美國寄到北京農業大學的信，拆開一看，就是這封令人震驚又傷心的信。

理查走了 ! 他不過四十出頭，就匆匆離開人世，我簡直不敢相信。他姊姊整理遺物，才知道這兩位跨國郵工的故事。一段短暫的跨國友誼，留下無限的惆悵。