一九四六年底，江蘇省如皋縣江安區在界河北邊新修了一座兩層炮樓，是用磚頭與黃爛泥砌的，就在我家西北約一里的地方。這炮樓坐落在一塊高地上，俯視著北邊廣闊的農村。

這片幾十平方公里的平原，雖然人口稠密，卻又交通閉塞、文化落後，到縣城如皋有六、七十里，是二十年前紅十四軍「鬧共產」時的根據地。界河南屬靖江縣，「綏靖」成績顯著，似乎已沒有共產黨的活動了；而界河北的這片地方，卻時不時傳出有「共匪」的消息。所以，這座炮樓的選址的確具有戰略眼光，但對於共產黨游擊隊，卻像是插在喉嚨上的刺。

炮樓修好了要人看守，但區鄉自衛隊人數不多，於是規定每保抽一丁，輪流上炮樓，協助自衛隊。我們這條小街（西來鎮西市）是一個保，展大哥住在我家南邊隔五、六戶，是個不問閒事，只專心種地和做小買賣的年輕人，算他倒楣，抽籤時被抽中了。

一九四七年春的一天深夜，我聽到外面有零零落落的槍聲，也不以為意，這是每天都有的事。早晨出去，見到街上人都在談論，說是夜裡許多民兵來打炮樓，放炮仗、喊話，又放冷槍，逼炮樓上的人投降。後來實在找不到攻堅的手段，就運來許多柴草圍著炮樓燒，火焰竟然燒到炮樓裡面。就這樣雙方僵持著，直到快天亮的時候，民兵們才撤走。炮樓裡燒傷了幾個人，正好在裡面值守的展大哥被燒成重傷，已經抬回他家去了。

內戰三年中，這次大概是激烈度最低的一次攻防戰；雙方最先進的武器是日式三八步槍，外加幾顆手榴彈，戰鬥人員是些未經軍事訓練的農民。雙方不但沒有任何私人恩怨，說不定裡面還有熟人、朋友、親戚，或生意上的夥伴，卻身不由己地非要爭個你死我活。

被困在炮樓裡的十幾個人，應該心知肚明，是不會有人來救援的。相隔兩里遠，在界河南還有三個大炮樓，駐有百多人的保安中隊，但那是屬於靖江縣的，不可能深夜到界河北來救援。

至於將他們置於危險境地的江安區公所，以及附近的幾個鄉鎮公所，自身力量薄弱，白日裡在自家的領地上耀武揚威，晚上卻躲到界河南去，讓炮樓裡的人成了「孤軍」。

還有一條出路是投降，但真的投降，還不知是殺是剮？那時正是國共雙方殺紅眼的時候，抓到對方人員甚至是嫌疑分子，通常是隨意槍殺。在這樣無可奈何的情況下，炮樓裡的人只好熬時間，忍受肉體上的傷痛和精神上的折磨。可以設想，他們每一分鐘的煎熬將是多麼的緊張和痛苦。

我上學放學時，好幾次看到有人在幫展大哥換藥，看來傷勢不輕。之後我外出讀書，兩年後再回到家鄉時，見到展大哥已經在門裡跑前跑後，不過左頰上留下一個大疤，聽鄰人說，他的左眼完全瞎了。