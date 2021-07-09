《老物件情懷》我的英漢辭典

陪伴作者大半生的「英漢辭典」。

世界日報徵老照片，我就想起這本「英漢辭典」，這辭典從大學畢業就跟隨著我，已經陪伴了我大半生，看那破損的封皮和發黃的頁面，快變古籍了。

其實這是我的第二本英漢辭典，第一本從我上初中學英文開始就跟著我，現在想來我的父母是有遠見的，上小學就買一本新華字典給我，省得我問這問那，不懂就自己查，也培養我獨立自主的精神和能力。

說到我的第一本英漢辭典還有一個故事，我的學習方法是每查一次，不會的詞就在旁邊記下正字筆畫，如果已經畫下一個正字，說明已經查了五次。幾乎辭典的每一頁都有我畫的正字記號，有的頁面甚至在一個單字旁邊畫了快兩個正字，說明查了快十次。這倒不是吹噓自己學習努力，實在是笨鳥先飛，查的次數多了，自然就記住了。

大學畢業那年，正好我家小弟高中畢業升大學，我問他要什麼禮物，沒想到他要我這本英漢辭典，還說一看這本辭典就知道英文水平！於是我又買了一本同樣的英漢辭典，並開始查閱畫正字。

別看這麼一本不起眼的辭典，自一九八二年跟我一起走上工作崗位，協助我翻譯發表了幾十萬字的文章；一九八七年隨我一起訪問義大利 ，一九八九年又伴我來美訪問，一九九○年再次飛越太平洋到柏克萊伴讀。

那時候還沒有智能手機，更沒聽說過什麼翻譯軟件和App ，每次出國需攜帶的清單上，首位寫的就是辭典。要是沒有辭典工具書幫忙，在國外遇到生詞生字，那就叫天天不應、叫地地不靈了。

學專業課有好多生僻字，沒有辭典是萬萬不能的，所以我還有一個毛病，就是喜歡收集各個專業的英漢辭典，有些根本與我所學不搭邊，我也省吃儉用去買了放在書架上才安心。因為翻譯作品時可以幫上我的大忙，有時候為翻譯一個詞，怎麼苦思冥想還是一頭霧水，一查專業辭典，馬上就得救了；為此我還花十年時間翻譯編輯出版了「英漢人類學辭典」，意在幫助同專業的學弟學妹們減少一點痛苦。

剛來美國 唸書，同樣的課、同樣的課本和閱讀材料，美國學生看一遍就明白了；而我們外國學生要花雙倍、三倍的時間去閱讀，巴不得把辭典翻爛了。後來我在美國公司工作多年，這本英漢辭典也陪同；我能在異國土地上安身立命，在中英文主持活動時即席翻譯，這一路走來，我的英漢辭典確實給了助力。

二十一世紀還有誰會買紙本英漢辭典，或查閱紙本英漢辭典？什麼字或單詞不會，甚至一段文字不懂，就上網去百度、谷歌或翻譯App查詢， 答案信手拈來。我的英漢辭典也在書架上過著退休生活了，家人也曾說那些書可以處理了，有幾次Garage Sale差點把我的書和辭典賣了，還好賣二十五美分，一本也沒人要。

我說這是我走過的路，我死之前會捐獻給圖書館或學校，這本英漢辭典將伴隨著我，生為美國人、死做美國的鬼。