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96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

海地總統遇刺案 11嫌闖入台灣駐海地使館 全數被捕

無心插柳

梁蘭蓁

當年我由社工晉升為督導，成為保守的橙縣社會局中第一名亞裔女性督導。

我升督導不久，一名老資格的督導請了很長的病假，因此部門裡每名督導都得代管一兩名她旗下的社工。我收了一名年輕的非裔女社工和一名中年白人男社工；女社工很勤快，案件探訪報告非常仔細，那時社會局的案件還沒有電腦化，而是用筆寫在卷宗上。當我要男社工把近兩個月的報告交給我時，他說原來的督導從沒有要求看他的報告，一向只看他的法庭報告就知道案情，不懂我為什麼要看卷宗。

我告訴他，我是新手督導，需要更深入了解社工的工作內容，因此要檢視他的紀錄。他面有難色告訴我，他最近很忙，許多案例的筆記還來不及寫，我的心裡便亮起紅燈來了。因為社會局規定任何面談後七天內一定要有正式筆錄，否則口説無憑，我堅持他馬上交出案例卷宗。

一小時後，他的卷宗交上來，每個案子都寫「某年某月某日家訪，母子均安」，我看了大吃一驚，這明明是臨時加上去的假紀錄。根據法律，社工至少每個月必須和案主、受虐兒童和寄養家庭親自面談一次，才能知道這些家庭的進度。面談筆記得詳細記載多方面資料，不是一句母子均安可帶過。

幸好當時社工出勤做家訪，必須填寫地址以便獲得里程代金。我按照家訪表，打電話去問那些父母和寄養家庭，詢問他們對這名社工最近的家訪有沒有意見；這些父母及寄養家庭都說，這名社工好幾個月沒有家訪了，但是每個月都會打電話查詢情況，他們以為這是社工好心不打擾他們。

原來這名社工長期怠工，法庭報告的家訪結果全是電話資訊，等於他欺騙了法庭，社工偽造文書是犯法的。茲事體大，我趕快報告經理，經理也知道嚴重性，馬上報告給社會局局長及法院，做緊急處理。

局長下令這個社工馬上停止出勤，他的工作換成辦公室的櫃台值日員；他所有的案件卷宗被沒收到經理辦公室，由我們六名督導分攤察看。結果發現他很少有真正的家訪，大部分都只有電話聯絡，等於他拿了薪水但只做了十分之一的工作。

這時候別的社工看到他突然被調成櫃台值日員，紛紛向他打聽原委；由於我們不能公開這件事，他居然向同事們訴苦說：「不知道哪裡得罪了中國龍女。」（Chinese dragon lady)，害我有苦說不出。

局長還得立刻寫緊急報告到法庭去，表明這名社工的法庭報告內容完全不實，因此他所有案件的建議都於法無效。社會局將另外派社工監督這些案件，重新寫法庭報告。

調查結束，社會局還不能開除這名失職的社工，因為他有公會的保護，公會說這名社工原來的督導有「原罪」，她應該早就知道社工失職，卻沒有給他機會改善，錯不在社工，社會局只好讓這個社工自動辭職。

這個社工離職不到一個月，就去附近的郡政府社會局求職；他們打電話來詢問我此人的工作情況，我們的人事局還特別交代我，只能證明他在橙縣工作的日期，絕不能說明他離職的真正原因。人事局說，如果我講出內幕，他還可以告我和社會局誹謗。

由於這件事，整個社會局都知道我做事負責，建立了我這個亞裔督導的正面形象，真是無心插柳柳成蔭。

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