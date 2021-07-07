說到北京 ，離不開王府井、西單，說到上海繞不開淮海路；說到成都，也繞不開春熙路，而說春熙路，繞不開的就是青年路。

在老成都人的記憶裡，這是一條再熟悉不過的路，它的興衰就是一段濃縮的改革開放發展史。對我來說，它是我兒時生活成長的地方，也永遠留存在記憶裡。

青年路是春熙路的一條分支，總長不過三百米，寬十米。不要小看區區三百米，這裡見證了成都最輝煌的時刻，可以說當地最早的富豪都是從這裡出來的。

春熙路原本叫森威路。一九二四年，成都的東大街人聲鼎沸，四川省督辦楊森想把東大街和勸業場之間打通，修一條南北向的路，就是後來的春熙路，當時因楊森被北洋政府授予「森威將軍」，所以定名森威路。按照楊森的意圖，春熙路應該是一條筆直的路，但中間遇到一個釘子戶，有一家藥房老闆以身為法國領事館翻譯為榮，借洋人之勢拒不拆遷，當時也沒有城管，不能強拆，所以就形成現在非筆直的春熙路，在孫中山銅像那裡繞了一個彎。

後來吃了敗仗的楊森出逃，前清舉人江子漁依據「道德經」裡的「眾人熙熙，如登春台」，把這條馬路更名為「春熙路」。從誕生之日起，春熙路就是中外貿易聚集地，商賈如雲，遊人如織，一派繁榮景象。

春熙路的名氣大，但青年路的歷史更悠久，在前清時代就有了，那會兒叫九龍巷。 一九三八年日寇轟炸成都，把東大街、鹽市口和九龍巷炸成一片廢墟。一九四二年政府組建遠征軍開赴印緬戰場，廣大知識青年紛紛報名；首批從軍的四川青年學生就達一萬四千多人，其中八千人是成都子弟。政府為了紀念這次從軍運動，把重建後的九龍巷命名為青年路。

八○年代改革開放，青年路市場開市，因前衛時髦、價廉物美，成為了老成都人必去的購物場所。以它為中心，周邊區域迅速形成以服裝、鞋類等商品批發為主的商業圈層，並逐步變成國內知名的大型服裝批發市場之一。牛仔褲、蛤蟆鏡、健身 褲、蝙蝠衫……各種時尚、潮流，青年路成了「潮人」代名詞。

閨密至今還記得，小時候爸爸在青年路給自己買的第一條牛仔褲，頗為得意，褲子要價十四元，當時一個月工資才三十多元。另一個同學想起當年小姑娘時，老爸牽著她走進太平洋影城旁的金兔毛衣店，讓她選一件漂亮的羊毛衫，花花綠綠的羊毛衫晃花了她的眼。我記得有一陣子，夜市裡「舊貨市場」很搶手，各種來自海外、來源不明的時髦服裝，幾乎家家戶戶人手一件，老媽給我買的是一件日式大衣。

住在青年路上，早已對車水馬龍、摩肩接踵見慣不驚。家門口的太平洋影城，好看的電影一票難求；隔壁的楊百萬蚊帳，門前終日人頭攢動，這些記憶絲毫不亞於春熙路上靜穆坐姿的孫中山銅像和耀華食品廠雞肉大包傳出的香味。

說到楊百萬，上海也有一個楊百萬，名氣更大，那是中國 證券第一人，因偶然從報紙上發現國庫券地區差異，從而開始火車往返用蛇皮紙倒賣國庫券，賺得盆滿缽滿。成都這個楊百萬也是極具傳奇色彩，他的發家史就是一部濃縮的「成都商業史」。

成都楊百萬本名楊義安，花甲之年開創尼龍蚊帳事業，把國營倉庫裡堆積如山的尼龍用於蚊帳裝飾中，一改原來滿大街單一的「白色方頂蚊帳」，自己設計加工，大膽用上紅、綠、粉、藍等鮮豔亮麗的顏色，配以尼龍花邊裝飾；一頂頂圓形、方形的蚊罩掛起來，猶如五彩繽紛的宮燈，一下子吸引了大家眼球，顧客趨之若鶩，贏得「中國蚊帳王」美稱。據說當年最輝煌時，成都人一大早排長隊，開門一瞬間就賣光。

一九八六年楊百萬進軍上海，五個月專櫃就突破了百萬銷售額。註冊公司後，成為名副其實的成都第一家私營企業。如今的楊百萬蚊帳公司成了集火鍋、出租車及飼料於一體的大型集團公司。著名的「獅子樓火鍋大酒店」就是由他兒子一手創立，老爺子的花崗石雕像立在餐館店門前，彷彿在訴說他二十八字的墓誌銘：「勤儉辛勞業競成，譽傳千善百萬門；泰高德望留遺訓，耀祖光宗傳後人。」

隨著城市發展，舊城改造如火如荼，青年路棚架式的批發市場和混亂交通已經不能適應新形勢，高大上的九龍廣場等大廈高樓林立，服裝批發走入了愈來愈規範化的運營模式。青年路，這條曾經寸土寸金、輝煌一時的批發市場漸漸退出了人們視野，我曾經住過的宿舍大院也不復存在。