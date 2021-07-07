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《老照片說故事》青春年華

文、圖／卓寅
作者（左）與妻子年輕的合影。
作者（左）與妻子年輕的合影。

這張照片是一九七四年妻子和我來美國後，某天晩上在家拍的。當時我的工作經常有酒會、餐宴等交際應酬，妻子需要陪我出席。

妻子那天穿的洋裝是我在台北選購布料，請裁縫為她量身訂製的，她戴的耳環則是我從希臘雅典買回來的。妻子打扮之後十分艶麗嫵媚，在酒會中吸引不少讚美的眼光；酒會結束回到家，在妻子卸妝之前，我拿出照像機，替我們兩人拍下這張青春年華的身影。

妻子年輕時身材勻稱、明眸皓齒、皮膚潔白細膩，她從來不用化妝品，可以說是一個天生麗質的美女。在美國，女士們參加宴會時，化妝打扮不只是比美鬥艶，也是一種社交禮節，因此妻子陪我出席交際活動時，不能不打扮一下。從來不打扮的妻子不知如何化妝，只好求助於我，所以我就義不容辭地成為她的御用化妝師了。

每次參加酒會、餐宴前，我會替她挑選衣鞋、首飾，同時替她塗口紅、噴香水，讓我想起漢代官拜京兆尹的張敞。張敞替妻子畫眉毛的故事，為歷代文人雅士津津樂道，生長在現代的我竟有替妻子「點絳唇」的樂趣，也算是一件美談吧。

歲月如梭，四十八年過去了，我們也都進入耆耋之年，然而因為有這張照片，我們永遠記得青春年華時的美麗燦爛。

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