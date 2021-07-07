一九八二年，二十二歲的我正值青蔥歲月。那天，單位組織體檢，一輛X光透視車停在我們單位的門口。

大家魚貫而入，輪到我了，我站在車載透視機前面，卻沒有像別人那樣瞬間就下來。大夫讓我調整各種姿勢，左看右看，最後對我說：「妳先別走，我們一會再找幾個大夫一起仔細看看。」

我頓感情況不妙，只得在別人都走的時候，乖乖地留下。我再次上車，大夫們輪流看了我的肺部，最後他們一致認為「疑似結核病」，讓我明天到醫院做進一步的檢查，以便確診。

第二天，我遵醫囑到天津的結核病防治院，經過驗痰、照胸大片等綜合判斷，確診是結核病。無奈之下，我住進了結核病療養院 。

療養院地處天津市的城鄉結合部，周圍人煙稀少，十分空曠。從沸騰的生活中來到這寂靜的地方，遍地都是穿著病號服的患者，和行色匆匆的醫務人員，自己內心的落差極大，想到接下來要在這裡住上至少六個月的時間，心也無處安放。

在這裡住院的男人們打撲克、下棋；女人們織毛衣、聊家長里短。在這鬱鬱寡歡的特定時期，我選擇讀書。

我從家裡帶來了「唐詩三百首」、「宋詞」等古典文學和現代文學書籍，每天背誦唐詩宋詞成了我的必修課。

一天，我正在病房裡讀「唐詩三百首」，一個小女孩一腳踏入我的門欄，她驚奇地問：「妳也喜歡唐詩？」我點了點頭，「那我們可以一起學習嗎？」我一口應允。這個比我小三、四歲的小妹妹叫王麗琴，來自河北黃驊農村，殲細、柔弱而憂傷，看上去頗像「紅樓夢」裡的林黛玉。

我慢慢知道了，這個來自貧困家庭、結核病已到晚期的王麗琴，詩詞儲備量非常大，有深厚的文學功底。此前，王麗琴已經在家鄉做過開胸手術，還下了病危通知書，她知道自己的狀況並不樂觀，卻淡定自如，用這種氣定神閒的態度來對待殘酷的人生，不由地讓我心生敬佩。

每個不曾起舞的日子，都是對生命的辜負。從此，我們在附近的田埂、樹蔭下，一人拿書，一人背誦，再互換老師學生的角色。我們樂在其中，享受文學滋養帶給我們的快樂；我們手不釋卷，白居易的「長恨歌」、李白的「蜀道難」都能倒背如流。為了一個「將進酒」的「將」字正確發音，我們會切磋很久。

我們讀唐詩、品宋詞、賞元曲，與書中獲得一份「天生我材必有用，千金散盡還復來」的自信與豪邁。我們相互鼓勵，把略帶苦澀的歲月演繹成滿目芬芳，把略帶憂傷的生活過成詩和遠方。

她比我先出院，臨走時把一本泛黃了的「唐詩三百首」留給我做紀念。之後，我也重返工作崗位。

有一天，我接到一封來自河北黃驊的信，信是王麗琴的姊姊寫給我的，告知我，「王麗琴已經走了」。我久久地怔住了，那本書的餘溫還在，她卻香消玉殞了。

禍兮，福兮，倘若沒有當年的住院經歷，我可能沒有現在的一點點文學功底，出院後我以初中文化水平考上電大中文系，後來不斷地發表作品，之後加人了天津作家協會。