今年是文化大革命五十五周年，不由得想起當年文鳳來爆的一則猛料。

文鳳來本是南京大學教馬列主義的普通教師，文革初造反受到打壓，就跑去北京 告狀。當時江青的中央文革小組剛成立，羽翼未豐，急於網羅造反派。文鳳來曾是軍隊幹部，又是共產黨員，這樣的人很少有造反的，因此與中央文革一拍即合。一九六六年八月十八日，毛澤東第一次接見百萬紅衛兵，文鳳來由中央文革安排，登上天安門 城樓，與毛握手並合影。

消息傳來，南京的造反派為之振奮。幾天後文鳳來返校，在大操場舉行報告會；他詳述「蒙恩覲見」的每個細節，熱淚盈眶乃至聲淚俱下。不過他第一次在大庭廣眾下演說，講著講著忘乎所以、口無遮攔。他說看到偉大領袖的牙齒不是白的，而是發黑發綠、如同油漆塗過。筆者是南大學生，在場聽到文的爆料，感覺五雷轟頂。報紙上提到毛必定是「紅光滿面、神釆奕奕、步履矯健」，這樣的光輝形象卻被文的爆料顛覆。此料生猛，上萬與會者無不發愣。

不過文鳳來接下來的話，轉移了大家的注意力。他說握毛主席的手時，感到一股電流通過全身，是此生的最大幸福；因為手被毛握過，他已經一周捨不得洗手洗澡。與會者聞言，情緒達到沸點；百餘人湧到台上，爭先恐後同他握手。這是偉大領袖握過的手啊！文老師能同偉大領袖握手，是他的最大幸福；而同偉大領袖握過的手握一握，也是莫大幸福。現在想來，一名大學教師，只因為同毛握了手，竟在盛夏季節一周不洗手不洗澡，實在愚昧得可以。

大會後，對立派貼大字報指責文鳳來惡毒詆毀偉大領袖；文不甘示弱也貼出大字報，說自己實事求是，毛的牙齒顏色乃親眼所見。不過此事不了了之，因為對立派並不敢窮追猛打，否則只會讓更多民眾知道毛的牙齒顏色，有損偉大領袖的光輝形象。

後來看到毛的彩色照片，我就心存疑惑：照片上毛的牙齒是白的，真相究竟如何？直至讀過李志綏回憶錄，才知道文鳳來的爆料不虛。李志綏長期擔任毛的保健醫生，說毛幾乎從不刷牙，因此牙齒壞了很多。李志綏勸他刷牙，毛不高興地說：「我是湖南農民。」毛到死都保持湖南農民的習慣：不刷牙，只用綠茶水漱口，最後把茶葉嚼碎吃掉。於是到了晚年，毛的牙齒呈黑綠色；照片上毛的白牙，乃是攝影 師修底片修出來的。

文鳳來獲接見後，對毛忠心耿耿，文攻武鬥衝鋒陷陣；一九六八年他到達人生頂點，當上江蘇省革委會副主任。豈知一年後風雲突變，毛不需要造反派了，文的利用價值已盡，被打成五一六反革命集團首領，被關、被鬥、被逼到精神失常。絕望中的他用雙手握住裸露的電線，不過這次流過他身體的，不是與毛握手時感受到的幸福電流，而是二百二十伏特交流電。

不知道他在生命的最後時刻，是否醒悟到與毛的握手，並非真正的幸福，而是害了他性命的偽幸福。