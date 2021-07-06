根據目前的資料顯示，新冠病毒很可能與野生動物有關，由此我想起了幾次吃野味的經驗。

上世紀八○年代，改革開放不久，我去江蘇海門的一家工廠談生意，見我海外歸來，他們熱情招待，上了一些當地土特產，其中有紅燒麻雀。碗中的鳥很瘦小，比雞蛋 大了一點，除了腿上有黃豆大小一點肉，滿目都是骨頭。

我想起了麻雀在中國 的命運。三年自然災害時，蒼蠅、蚊子、老鼠、麻雀被定為四害；麻雀被指責雖小卻想從人們口中奪糧，而被列為一害。那時候，全市動員，人人上崗，敲鑼打鼓一片吶喊聲，屋頂上站滿了人，揮舞竹竿驅鳥；小鳥四竄亂飛，最後掉下來就成了某些人的獵物。後來發現麻雀肚內大部分是蟲子，僅少量糧食，於是麻雀又被平反，害鳥變為益鳥。

那天我看到餐桌上的麻雀，剛想發問，卻被同桌的付廠長「啊喲」一聲打斷了；原來付廠長一見麻雀上來，就捷足先登，拿了一隻往嘴裡塞，想不到麻雀裡面有鐵彈。這些麻雀都是用鐵沙獵槍打的，小鐵彈崩掉了付廠長的牙一角，一掃其他人的吃興，紅燒麻雀成了冷門菜。

另一次去寧波，朋友招待我吃魚，清蒸，尺許長，頭扁扁的；我喜歡逛魚市場，卻從未見過這種魚。一問，說是娃娃魚，這不是國家明令禁食的保護動物嗎？朋友煞有其事說這是養殖的，我還是不相信，因為魚市場中從來沒見過呀。我問他們為什麼一定要吃這種魚，他們說好吃。飯後我問朋友味道如何，他笑了，「有點像泥巴」。

印象最深的一次，是我帶了兩個美國 客戶拜訪義烏的工廠，廠長高興萬分，吃飯時開了一個圓桌，菜餚豐富；上到最後一個菜時，廠長悄悄跟我耳語：「這個菜你們上海人是絕對吃不到的。」我睜大眼睛說真的嗎？他笑嘻嘻地說，「烤乳狗，剛從養狗場裡弄來，眼睛還未睜開」。

我大吃一驚，腦門衝血，混身起雞皮疙瘩。我對廠長說絕對不能上這道菜，美國人認為狗是人類伴侶，今天上這道菜，生意就全部泡湯了。廠長看我板著臉，一副斬釘截鐵的口氣，馬上吩咐店家打包。

很多人喜食野味是認為鮮美，其實不盡然。我還記得在三年自然災害，難得聞到肉腥味的時候，姨媽從安徽帶來一塊野豬肉，全家大喜；紅燒野豬肉後開鍋一嘗，肉質粗糲難咽，結果剩下半碗被倒掉了。

我還看過一則新聞，美國科學家用盲測的方法，測試野生鮭魚和人工圈養鮭魚口味，盲測結果一致認為人工養的口味更嫩，更鮮腴。其實現在我們在食用的動物經過人類幾千年的馴養，早已變得更適合人類的口味了；但為什麼人們都認為現在的雞豬都沒有小時候好吃呢？我想這和肉吃得太多有關，上海俗語「少吃多滋味」。

當然現在養殖的方法也有問題，吃的是催生飼料，雞養四十天出籠，肉質的確不敢恭維。這個問題我想科學家們會解決，但無論如何，這不是濫吃野味的理由。