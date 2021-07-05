回憶六十年前我們在真如鎮民辦學校工作時，因為學校經費緊張，教師工資低，校領導Y老師有經商基因，也積極動腦筋搞「勤工儉學」創收。今揀幾件趣事與大家分享。

一九五九年夏初學理髮。那時候各行各業都去支援大辦「人民公社」，理髮師也不例外。Y老師去楊家橋鎮請來剃頭師傅教剪頭髮的基本功，我跟著學。那時候還很少有電軋刀，都是手軋剪。

師傅說：「由下往上推要慢，但大拇指與其餘四指要捏得快，移動快慢尺寸要有度，不然軋刀會『咬頭髮』。」而最大的問題在於如何才不會將髮型剃成「馬桶頭」，影響美感。理論與實踐相結合，記不清楚多少次將學生剃成「光頭」後，我終於學會剃頭。

這次新冠肺炎 期間，重操舊業，與內子互相理髮，也算是學以致用了。

一九六○年暑期建校做小工；學校從真如鎮遷到廠頭鄉，因為生源不足，只能再次遷移到楊家橋；楊家橋位處城鄉結合點，近曹陽新邨和甘泉新邨，能招到小學畢業的工人子女。學校離滬寧鐵路不足百米，流經小鎮的桃浦河東有一棄置不用的社辦橡膠廠，公社文教衛生部批准作為校舍，原車間被整理改造成教室。又在空地上樹立一新旗桿，埋下兩個籃球架就是操場。

第二年擴建辦公室二間，Y老師為了省下小工費用，以發「補助金」的方式動員教師積極參加建屋勞動。雖然三伏天驕陽似火，但那時候民辦學校老師工資低，聽說有「外快」，又仗著年輕力壯，男教師都參加了。

記憶中把經由桃浦河運來、五十公斤一袋的水泥，從船上走跳板搬上岸，這不單是力氣活，在晃動的船板上走動要保持平衡也不易，一不小心會「撲通」掉下河。此外，還要幫老師傅挖牆基、整地、拌水泥和上大梁後，把瓦片送上屋頂。

學校舊址在滬寧鐵路北邊、真南路西；有一天下午，在屋頂上鋪瓦的某老師看到有一小車隊被火車木柵攔阻擋在北邊，不一會兒，他又說：「小車上的貴賓下車了。」於是我們就趁休息喝水時走去看「鬧猛」（滬語熱鬧之意）。因為有便衣警衛人員不允許我們靠近，遠遠望去，只記得那位男士手持紙摺扇戴墨鏡，氣度不凡；女士戴著一頂巴拿馬式草帽。

第二天看「解放日報」報導，原來是中央首長（原上海第一任市長）及夫人陪同外賓去嘉定新縣城參訪。

楊家橋近真如火車站，所以附近交通路上有很多通往鐵軌裝卸的倉庫。有一次學校組織師生去某倉庫整理環境，用鋤頭除雜草、用鎯頭撥掉舊木板上的鐵釘，這是沒有技術的活兒，目的是賺一點費用，貼補學校經費。這件事情在「文革時期」被說成「盜竊國家經濟情報」，Y老師因此挨批鬥，吃足苦頭。