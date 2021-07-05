《老照片說故事》喻姊的未來花園

喻麗清女士（中）出席救災義賣。

搬出書架上的寶貝們，攤在院子享受一會日光浴，一本書突地掉落在地上，是喻麗清女士的「沿著時間的邊緣走」，封底夾著一張賀卡，日期是一九九九年聖誕前夕。

翻閲那一篇篇精緻的小詩，發現了 「未來的花園」：「偶爾我寫詩，多半的時侯，我讀書；讀，為了走近生命的深處寫，為了撒下些許希望的種子在未來的花園中！」這是多麼神聖的一個期許。

剎那間，我的思緒化成江南的春雨。大專校聯會的最後一天，太浩湖畔遠處走來一群人，簇擁著嬌小的北醫會長，外子眼尖，那是喻麗清，不由分說地拉上我上前打招呼。從那一刻，我踩進一個迥然而異的天地。

習慣稱她為喻姐，在她的引領下，我走進文藝殿堂中。不論在哪兒，她都不辭勞苦地來探望父親，鼓勵我努力寫出他的故事。

為了台灣九二一地震，喻姐風塵僕僕地帶了幾箱書到社區的交誼廳舉行的義賣會，現場作了—個簡短的介紹，和大夥聊起災難和救災的工作。地震發生時，外子正在新竹，從酒店頂樓看著街道搖晃，水電停了、住家倒塌；乍聞災情，喻姐淚下如雨，全場一陣唏嘘。

義賣會成功地結束後，我收到喻姐寄來的書「沿著綠線走」，順著百年來華人 的斑斑足跡，走訪加州 先民的故事；「猶太人的慘痛，從來未曾被世人忘記，我們呢？」這句話何其沉重！在柏林，我親眼看見猶太人墓碑上的懺悔，但是環顧四海，我們看不見任何一個侵略者向中國 人致歉的標幟。從「忘記是後人的恥辱」開場，她像一位豪氣萬千的女俠，質問著：「沙加緬度留下了兩個意義非凡的地名，埃垢（I Go）、歐諾（ono）。在異鄉奮門的華僑，先是認命地說出『埃垢（I go）， 好吧、我走』，一直退到無處可去，終於喊出了『歐諾』（oh，no）」

「不！我再也不退讓了！」她義憤填膺寫著：「支離破碎的祖國已沒有我們安身立命的地方，異域飄泊流血流汗，仍没有我們立足之地。」如今，面對層出不窮的排華事件，這些鏗鏘有力的文字讀來依舊震撼。

史坦貝克是喻姐推崇的作家，加州的華人故事頻頻出現在他的作品中：蒙特羅的水族館附近曾是捕魚中心、「製罐巷」充斥著五湖四海的人物。透過史坦貝克的描繪，我們走進李昌的店，邂逅一名既精明又溫厚的中國老闆，他容忍賒欠，卻不容欺賴，塑造善良、淳樸的華僑形象。

在史坦貝克百年紀念周，喻姐邀我參加舊金山圖書館舉辦的讀書會，並且一同上台朗讀「憤怒的葡萄」。那章節敘述的是一群面對天災人禍的異鄉人，在瀕臨絶望時依舊互相支援，藉著文豪的描述跨越時空，融入人性的光輝。她用心地揣摹每一個角色，最後將自己化身成為書中那位牧師──苦難在哪兒，她就在哪兒；藉著一篇篇報導，告訴中國人，血不能白流，我們得努力去捍衛那一線「歐諾」。

喻姐生於春季，因此以生日去詮譯「春天」的意思，她熱愛生命，因此珍惜各種生物，從「蝴蝶樹」中領悟生存，在「尋找雨樹」中見證宇宙生生不息的定律。

捧起她的書，宛如睽違多年的老友，相偕帶著一杯咖啡出門，去揭開曉霧殘燈下的世道；走進家門，在晚餐桌上抖出女主人不如意的故事。喻姐敏銳而細膩的文思充實了海外華人的生活，不僅將故鄉的娘土點點滴滴注入異域， 更引導我們展望穹蒼，翱遊四海。

四年前秋天，她悄然謝世，縱有千萬不捨與悲慟，但是，我深信她早已播下希望種子，用她真摰的淚水和愛心澆溉著每一寸土地。特别是在庚子疫情後，在一座沒有藩籬的未來花園中，我們聽見詩歌。