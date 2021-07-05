一九五五年我從華東師大畢業，支援西北，分配到陝西咸陽中學任教，一九五七年擔任新入學學生的班主任。當時咸陽中學是省屬重點中學，咸陽地區下屬幾個縣的優秀學生都力爭到我們學校上學。

這些外縣學生大部分是農村子弟，家庭經濟不寬裕，住在學校但不在學生灶入伙，而是自己揹饃，也就是從家裡揹來饅頭，吃飯時開水泡饅頭，就點辣子對付；每隔一段時間要回去揹饃，或者家裡託人捎來。每年四、五月，天氣轉暖、潮溼，饅頭容易發霉，他們就把饅頭掰開，在陽光下曬乾。這些外縣學生生活艱苦，但是學習很勤奮。

班上的王克榮是禮泉人，屬於揹饃的學生，由於生活艱苦，體質孱弱。有一次他生病了，我作為老師，房間裡有爐子，也儲備了些掛麵、雞蛋 ，看見學生生病難受，我就給他下了一碗雞蛋掛麵，調些麻油送過去。

克榮吃了這碗麵，一直銘記在心，念念不忘，常對同學說，老師做的掛麵特別好吃，麻油香噴噴的。他畢業後也當了老師，常說他也學我那樣關心學生，後來他到河北地探部門工作，隔幾年回老家看看，曾到咸陽看我，送來他家鄉禮泉的土特產。

我到加拿大 後，和國內的老學生聯繫不便；我也快九十了，學生們很多也過了八十。有一天咸陽的兒子突然告訴我，克榮的女兒託了好些人，終於打聽到他的電話，要他把情況轉告我。克榮現在還在河北，腿出了問題坐輪椅，用手機 也不靈活，好在大女兒在身邊，可以照料他，他心裡常回想往事，還記著我這個老師。他把一碗麵的往事告訴女兒，委託在咸陽的小女兒找到我兒子，終於和我聯繫上。

克榮的女兒給我打來電話，克榮坐在輪椅上，激動地和我通話；他今年也已八十二，老伴去世，他依附著女兒。我看到他眼裡閃著淚光，我們回憶起他們六十級學生當年的活動，一起深翻地、淘鐵砂、修建小高爐，他們都是晝夜奮戰的積極分子。他現在健康不佳，好在女兒孝順，照料著他，我要他保重身體，積極鍛鍊，等我回國後再見面。

我當了一輩子教師，學生八十多歲了還記著我，萬里迢迢打電話給我；六十多年前普普通通一碗麵讓學生念念不忘，我覺得一輩子當老師值了。