蟛蜞是螃蟹這個龐大家族中的一員，屬於淡水小型蟹類，又稱磨蜞、螃蜞；比起黃油蟹、大閘蟹這些身嬌肉貴的蟹中貴族來說，牠僅可稱為蟹族中的「賤民」。蟛蜞外觀頭、胸甲略呈方形，體寬約三、四厘米；與大塊頭且鮮美無比的螃蟹比較，僅有兩個指頭大小的蟛蜞，有一股濃郁的鄉土海鮮味。

我的家鄉廣東台山是水網地帶，河叉縱橫，蟛蜞經常出沒於水鄉的河道旁、泥堤旁、田埂等處，牠們舉起像起重機般的紅色蜞大螯，既可以前後爬行，也可以橫行霸道，活動自如，利於迅速捕食。據說：海潮將要漲時，蟛蜞就會舉起亮麗的大螯表示高興，故名「潮招蜞」。我在青少年時期，常常跟著村民一起，用竹簍內置螺肉或死魚誘捕，也用過線網撈捕蟛蜞，都可以滿載而歸。

蟛蜞沒有什麼肉，但在往日貧困的農村，農民除了將捕獲的蟛蜞打碎用來飼養鴨以外，還因地制宜，做成有鄉土風味的食物。

我家喜歡煲蟛蜞粥清胃祛濕；先用水將精白米與豬骨碎混合，煮成光亮棉滑的粥底，放入大瓦鍋備用。然後選取新鮮蟛蜞，洗淨除爪去腮，再加薑蔥爆香，約翻十鍋鏟炒熟。把炒熟的蟛蜞立即放入粥底，拌勻即成了一碗熱氣騰騰的蟛蜞粥，還可加一碟椒鹽蟛蜞。光是聞到鄉土味濃郁的蟛蜞粥，就令人垂涎三尺，呷過一口後，其味就像洪水 般湧入口中；特別在冬天，吃過後暖身，讓人欲罷不能。

想吃肥美味鮮的蟛蜞，必須掌握季節性，「正月蟛蜞二月蟹」，過了正月，蟛蜞變瘦，肉少，不那麼鮮味。在夏天，由於螃蟹尚未成熟，可供食用數量少，所以鄉間村民就打起蟛蜞螯的主意。

家母捉到蟛蜞，洗乾淨，然後取下兩隻大螯（蟛蜞身打碎留作餵鴨），剪去一角，用五香、桂皮、八角、茴香、糖鹽等調味料做成滷汁，爆炒約五分鍾，即可撒上胡椒粉上碟。煮熟後的蟛蜞螯色澤鮮紅、肉質幼嫩、味道鮮美，香味誘人。食用時如同吮石螺，一般輕輕在切角上吸啜，便能將鮮肉吸出來，在盛夏時分，是下酒的極佳佐食。

此外，還可將新鮮蟛蜞洗乾淨後焯水，再放入油鍋內炸至八成熟，配上蔥花、椒鹽一起爆炒後即上碟。這種酥脆的椒鹽蟛蜞，非當香脆可口，也可作為下酒零食。

人們吃螃蟹最喜歡的是紅黃色的蟹黃，是雌蟹的卵子，味道鮮美爽滑，這也是陽澄湖大閘蟹火紅的原因。同樣，雌性的蟛蜞也有卵子，廣東人俗稱「蟛蜞春」，又稱「禮雲子」；由於蟛蜞細小，所含的蜞黃量也少，但家鄉的村民仍喜歡吃蟛蜞的卵子。每年驚蟄後20天左右，是最佳的食用時機，過了期禮雲子變硬，就不好吃了。

想要製備一碟新鮮美味的禮雲子，起碼要抓到兩千隻蟛蜞；我家鄰居琼光叔，家裡有五個孩子，勞動力強，一起出動抓蟛蜞。先挑出雌性蟛蜞，然後用手揭開蟛蜞蓋，擠出卵子，用薑汁酒除腥，再放少量鹽提鮮，煮熟後全家老少共同享用。琼光叔說，這是貧窮農家頂級精華菜，鮮美可口，其味無窮。我家勞動力少，沒有這個口褔了。

當年家鄉經濟落後，農民生活非常貧困，沒有多少人能買得起台山廣海著名的鹹蝦醬；於是窮則思變，農民趁著正月捉肥美蟛蜞，除去外殼和毛爪，清水洗淨，再用木柱或石磨磨成醬，加入適量食鹽，然後放入瓦罐封好上蓋，置陽台曝曬兩周以上。再加入炒米，放回陽台再曬；待到炒米融化後，味道鮮美可口，被村民視為佐飯上品。

六十多年前，在貧困的農村，像蟛蜞醬這類食品，與魚仔、蝦毛是窮人桌上的常菜。而富豪人家，桌上放的盡是山珍海味，即使吃海產，也選對蝦、龍蝦、大石斑等貴價貨。但隨著時代發展，現代富豪吃山珍海味吃膩了，這些食品膽固醇含量較高，影響健康，於是富豪也嚮往昔日的蟛蜞食品，甚至到鄉間尋找野菜等有機食品，應了那句「風水輪流轉」。

而農村先富起來的貧民，腰纏萬貫，拋棄吃膩了的蟛蜞醬、魚仔、蝦毛，轉而尋求大龍蝦、大閘蟹、鮑魚、海參等名貴食材，以顯示身分高貴。無論如何，像蟛蜞這種有濃郁鄉土味的海產品，人們始終沒有拋棄牠，還是與時俱進地供喜歡的人享用，如水鄉東莞市麻涌「尼克松餐廳」的招牌菜，「一品蟛蜞粥」繼續享有盛名。