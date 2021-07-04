疫情籠罩下，世事如麻，為了眼不見為淨，我不大看電視，只在電視上看中意的YouTube。這兩天打開主頁面，一九七一年美國威廉 波特球場上的世界少棒冠軍賽精華版映入眼簾，總教練方俊靈領軍、主投許金木掛帥的巨人隊，在比賽進入延長賽時，台灣 以十二比三大逆轉，贏得第二十五屆美國威廉波特少棒賽冠軍。

雖然彩色和清晰度都欠佳，但看到美國記者介紹巨人隊，感覺恍如隔世；小國手逐一到麥克風前，精神奕奕地用中文報上自己在球隊比賽的位置和姓名，很是逗趣。場邊搖旗吶喊加油的留學生和僑胞，現在也該七老八十了。

當年台灣在世界的能見度還不高，當中華民國國旗冉冉上升時，台灣家家戶戶電視機前的觀眾，都感動地留下淚水，伴隨著凌晨此起彼落的鞭炮聲，寫下台灣棒球史上永恆的傳奇。

屈指算算，這應該是五十年前的往事了，我剛大學畢業，回到家鄉，得以備好零食，就像除夕守夜似的，跟家人漏夜收看；盛竹如越洋轉播球賽，記得比賽緊張得扣人心弦，偏偏緊要關頭，電視台猛進「驅風止痛丸」的廣告，很多人都說：「發誓痛死也不吃這個藥丸」，證明廣告質量不好，反而造成反效果。

為國爭光的小國手凱旋歸國後，不僅獲當時的老蔣總統和夫人接見並合影，還分乘五輛吉普車在台北中華路遊街，可謂萬人空巷，盛況空前。

四十五年後，又見巨人少棒再聚清華，當年他們出國比賽前曾在此集訓一個月，睽違近半個世紀，游擊手吳崇文還當上清華大學副校長，其他幾位如投手許金木等，受訪時看得出來都是成家立業，彬彬有禮的謙謙君子。

相形之下，一九六八年與甫獲世界冠軍隊的日本和歌山少棒隊比賽，以七比零擊敗勁敵並震驚棒壇的紅葉隊，小將們成年後就沒有那麼順遂了。球員從絢爛歸於平靜後，因為沒有合適的工作，很多窮愁潦倒，藉酒澆愁，甚至有八名英年早逝，往日的時光，只剩下黑白回憶，令人不勝唏噓。