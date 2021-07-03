兩個特別鏡頭時常出現腦海，一是我同屆徐同學，一個健壯的男孩，在有軌電車車輪下失去雙腿；二是這個徐同學日後坐著輪椅，與我的工友舉行婚禮。這是四十二年前我所在學校組織的學工勞動途中，眼見的一齣悲喜劇。

一九七五年春季，我就讀的家鄉一所普通中學，緊緊跟隨上級接連不斷的指示，貫徹「停課鬧革命」、「反擊右傾翻案風」等決策之餘，又組織學生展開大規模「學工學農」勞動。學工勞動多於學農勞動，因為學校擁有穩定的學工場地，是學校的共建單位──撫順水泥廠。水泥廠坐落城市西部區域，距我們學校僅有一站多。學校組織學生分批分期前往工廠，深入主要車間參觀、聽廠情介紹觀、看生產流程，並做一些推石拉料力所能及的力工活。

水泥廠當年生產設備落後，尤其是生產車間，機械轟響、噪音超標、灰塵瀰漫；儘管環境烏煙瘴氣，但同學們幾乎都翹首以盼學工勞動日，因為既可到工廠食堂免費就餐，又可吃到喝到工廠自製的冰棍、汽水，而且每日還能掙得兩角錢勞動補貼。

我們初二年部的學工日排在初夏時節。按照每周兩個班級部署安排，我班和相鄰班級近百名同學，六月初踏上了學工勞動之旅。老師事先傳達學校規定：居住學校附近的同學，早晨一律到學校門前集合，列隊步行前往水泥廠。家居較遠、乘車上學的同學，可直接抵達水泥廠門前會合。

慘案就發生在乘車同學中。我們臨班的一名徐姓男同學，家住礦山區域，自學工勞動之日起，他便打破常規乘坐礦區有軌電車，穿過學校徑直趕往學工工廠。因圖觀光 遊覽車外風景，加上礦區職工早上通勤高峰，有軌電車無人看管車門，徐同學便常與一些年輕人站在電車車門處，扶著門把手兜風。出事當天，疾馳的電車行駛到一處拐彎變道處，鋼鐵車輪發出巨大轟響和劇烈晃動，徐同學身體向外傾斜，雙腳不慎脫離車門踏板，雙手滑到車把手底部，下肢捲入車輪下。

有軌電車緊急停車，車務人員看到男孩不醒人事，上半身躺在鐵軌旁邊，下肢膝蓋分為兩段，血肉模糊，擱置鐵軌內外兩側。

送往醫院經過全力搶救，徐同學保住了性命，但失去了雙腿；悲劇發生後，學校叫停了本學期學工勞動。

沒想到，八年後參加單位一名女工婚禮時，我又見到了徐同學，他竟是婚禮的新郎。

原來膝蓋上端被截肢後，徐同學萬念俱滅，先是整日沉默不語，接著時常狂躁不安；一旦有人前來慰問看望，不是尋死覓活，就是破馬張飛。他母親無奈之下，藏匿所有鐵質物品，並整日守候身旁；就在這時，鄰居的同齡女孩走進他家輕聲細語勸慰，適時講勵志故事。漸漸的，徐同學情緒穩定，言語多了，時常笑，在家裡重新拿起書本，並在女孩幫助下學起鐘表、電器修理技術。

女孩父親早年病逝，母親隨後另嫁他人，祖父母將她撫養成人。在陪伴徐同學兩年之後，女孩考入市建築技校。徐同學擔憂愁苦，「以後不用再關心我了」。女孩卻回應：「我還關心你，關心照料你一輩子。」

這女孩畢業分到我所在單位，與我成為同一施工隊工友。我們常在同一個建築工地，她在工地開攪拌機拌灰漿，我和工友們用灰漿砌牆抹灰；工地偶遇停電停水，我們常到攪拌機棚下，與她調侃打趣。

說實話，女工長相一般，但身材適中，性格開朗。我與女工一起轉戰幾個工地後，施工隊擴建為工區，我被調到工會以工代幹。一天，我和工會主席正忙著，女工敲門送請柬：「下周我結婚，請工會領導喝喜酒。」我倆當即應邀，並關切詢問：「你愛人在什麼單位工作？」女工回答：「我愛人是殘疾人，開修表部。」婚禮現場，我一眼認出徐同學，當他坐著輪椅向新娘敬獻信物時，女工的親屬流淚說：「這輩子怎麼過呀？」

結婚後，她每天早晨把丈夫背下樓，送進臨街修表店；傍晚又把丈夫背上四樓，而後做飯；假日常推著丈夫外出散步。一年後，女工有了小寶寶，比以前更忙了。

二十一世紀初，我在公園門前與女工邂逅，她和高出她半頭的兒子推著丈夫散步。她瘦了，眼角堆滿皺紋，但兩眼依舊深情似水。她告訴我，她還在當機械工，兒子正上高中，丈夫的修表店已經擴成家電修理部，其自立自強事蹟還上過報紙呢。

望著他們的背影，我心中湧起一陣感佩：建築女工，好樣的！