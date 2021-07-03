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華府蟬鳴季

亓冰峰

月前媒體報導，今年五月有十億至數十億、每隔十七年出現一次的周期蟬（亦稱十七年蟬），在美東地區湧現，造成為時數周的蟬鳴季節。這種蟬是卵生昆蟲，卵子孵化成蟲後，鑚入樹下土中，靠吸食樹根汁液生長。成蟬經過十七年長成出土，爬到樹上或花木草叢，蛻殼、求偶交配以及產卵，並發出震耳的叫聲。

我居住華府郊區五十多年，共遇到四次蟬鳴季節。第一次是在一九七○年，來美不久，首次看到這個罕見的奇景，大為震驚；地上、房子上、草坪上及樹上都是成群簇聚的蟬，數量之多，嘆爲觀止。

第二次是在一九八七年，景象與第一次差不多，但是留給我的印象特別深刻。當時年方五歲的么兒維漢，天天在後院捉蟬玩耍，兩手各抓四、五隻蟬，放了又捉，捉了又放，玩得滿頭大汗，有時還把蟬拿回家來。

我把維漢拿回家的蟬仔細觀察，發現牠的形狀與中國的蟬差不多，但鳴聲卻迥然不同。十七年蟬發出的是噪音，毫無美感可言。而中國的蟬在仲夏發出高昂響亮的長鳴，入秋則轉為幽咽沙啞的悲聲，這給予詩人高風亮節或離愁別恨的靈感，以蟬寄情托興，寫出了很多傳頌千古的詩篇。例如唐代駱賓王「在獄咏蟬」詩：「無人信高潔，誰為表予心？」以及宋代柳永「雨霖鈴」詞：「寒蟬淒切，……多情自古傷離別，更那堪、冷落清秋節！今宵酒醒何處？楊柳岸、曉風殘月。」都是膾炙人口的佳句。

第三次是在二○○四年，我對這次蟬鳴季節印象不多，只記得蟬的數量減少很多，鳴聲也不大，沒受到多大關注。

今年的蟬鳴季節，事先有媒體宣傳，引起大家的注意，但聲勢不如預期之大。以我所居住的維也納地區來說，始終只聽到樹上的蟬鳴，未見地上蟬群聚集的蹤影，與頭兩次的數量相比，顯有遜色，可能與環境變遷有關。過去華府郊區人口較少，房子也不多，到處都有樹林；後來因為人口增長，新舊社區拆建與擴展，大興土木，很多樹林被砍伐，影響了蟬的繁殖，數量自然就減少了。

此外，媒體還報導了以蟬作為食品的信息，從原住民印第安人把蟬視為重要食物，到近代名廚食譜中的蟬料理，都有詳細介紹，使我想起一些童年往事。

我出生在中國北方的農村，曾見鄉人常在夏天以蟬佐餐；蟬在出土之後，蛻殼之前，形狀像小龍蝦，乍一看又像小猴子。蟬蟲都是在每年夏夜出土，爬上樹去，農人就在這時拿著口袋，到村外的樹林去摸蟬猴。當時鄉村還沒有手電筒，樹林禁止燈火，只好在黑夜沿著樹幹用手去摸。摸到後裝入口袋，帶回家燒烤或油煎都美味可口，因此鄉人把它稱為「燒煎猴」。

中國 華府 食譜

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