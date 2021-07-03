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《老照片說故事》青春無悔

文、圖／文迪
作者（右一）與摩托車戰友的合照。
作者（右一）與摩托車戰友的合照。

翻出一張二十一歲時和我的摩托車戰友一起的合照；時值一九五八年十月至一九五九年八月，剛跨出大學校門，無條件服從分配到了瀋陽。可能因為在學校時我是校摩托車隊之故，竟被抽調到遼寧省摩托車集訓隊集訓，為新中國第一屆全國運動會作準備。機會難得，我自然十分珍惜。

集訓隊的隊員來自四面八方，有解放軍部隊、工場、商業及運輸部門等，他們都有扎實的基礎。在教練員的帶領下，我們每日做大量體能和技能訓練，包括摩托車構造、故障、修理等，這時候我才意識到自己是體能最差的一個。就說早上的晨跑吧，通常在綠樹林立的公路邊進行，藍天白雲，生機勃勃的莊稼地，空氣很好，大家情緒高漲；跑著跑著我的雙腳沉重起來，像戴了腳鍊，大汗淋漓，氣喘吁吁，感到時間似乎故意走慢些。但我知道必須咬緊牙關不掉隊，戰勝自己！經歷這些，我才對專業運動員有了敬畏之心，懂得無論哪種運動，運動員都是由堅強的意志和嚴酷的身體歷練所造就。

第一屆全運會的摩托車比賽分兩種，一種是比速度的公路賽，另一種是比耐力的越野賽；前者要求轉彎技術好，後者除了耐力外，要有過河灘、沙灘、丘陵等的技巧。我們用的是容積二百五十CC的摩托車，我被分配在越野組，在集訓近尾聲時舉行了遼寧省第一屆全運會，從中選拔出代表遼寧省出戰的選手。

我在越野比賽中摩托車熄了一次火，跟班的師傅趕緊幫我修好，我重新啟動跑完全程，本來我以為不行了，結果還得了第五名；雖然沒有被選中參加全國第一屆全運會，但我已經很滿意了，畢竟這是我青春歲月中濃墨重彩的一筆。

中國 解放軍

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