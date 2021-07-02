從我記事起，大水缸就在進屋右邊放著，緊貼牆，旁邊是盆架。水缸三尺來高，缸口是加厚的，直徑二尺多；缸蓋兒是木頭的，舀水時拿開一半，水舀子是白鐵的，半尺來長的手把。

我爸每天挑水，先把水桶撂屋門外，然後拎一桶進屋，輕輕一提，倒進水缸。趕上副食店賣雪裡蕻，我媽這邊買了幾捆舀水洗，我爸那邊馬上挑水去了，水缸總是滿滿的。爸爸告訴我們，往水壺裡灌水時不能放在水缸蓋上，怕溢出水流缸裡，要放在地上灌。缸下邊總有一塊抹布擦地用。

夏天我爸不讓喝涼水，我哥總是偷喝；他在外面玩夠了回來，進門一手拿起缸蓋兒，一手抓起水舀子舀水，仰脖子咕嚕咕嚕就喝，剩下的倒回缸裡，他說比吃冰棍痛快。 三九天，水缸靠門口，夜裡結一層薄冰，早晨拿水舀輕輕一碰，薄冰就裂開，得趕緊撈；我們兄妹都吃過，甜的。

大水缸用久了有異味，得淘缸。我爸淘得勤，隔兩、三周就淘。趕上家裡洗被子、洗澡用水多，正好淘缸。裡外都刷洗乾淨了，然後一趟接一趟地挑水。

一年夏天，我看見小伙伴吃著在水缸鎮過的西紅柿，回家也想鎮，我爸不讓，說不衛生。等爸媽上班，我找到個小鋁盆兒涮了涮，放幾個西紅柿，再把鋁盆兒往水缸一放，盆在水缸裡漂著。我蓋上缸蓋，心想，這樣水缸裡的水就髒不了。過會兒掀缸蓋一看，鋁盆和西紅柿都沉底了，趕緊喊來哥哥撈，原來鋁盆是漏的。過了幾天，我爸淘缸，發現缸裡有個裂開的西紅柿，笑著說：「這些天我喝茶，怎麼總是西紅柿湯味呢？原來水缸底有個裂開的西紅柿。」

我哥十五、六歲時就幫爸爸挑水。有一回，他提一桶水往缸沿一放，發出「噹」的一聲，那一下砸得很重。要倒第二桶時，我爸接過來，提起水桶輕輕放在缸沿倒進去。爸說：「小心點兒，大水缸老了。」在這之前，我還從沒注意爸爸是怎麼倒水的。

文革後第一次過年，貼大紅福字，全家忙活。貼完了，我爸問我姊：「大水缸怎麼沒貼？」「大水缸怎麼還貼呢？福字沒有了。」我爸說：「哪兒不貼大水缸也得貼一張。 」趕緊從別處撤一張，貼在大水缸上。

其實比起同學家的，我們家水缸真的不大，但我們都隨著我爸叫它大水缸。我結婚後，每次回到娘家，都覺得大水缸就像家裡的人一樣。後來，我爸單位分房子，搬到南開區住樓房，用水方便，我哥一家留下，守著大水缸過日子。

八○年代末，市政府為老百姓辦好事：自來水入戶！哥哥家通自來水了，主管道是國家鋪的，從院子門口到各家自己鋪，家家都在院子裡挖溝、打牆眼。我哥早就焊好架子，買了長方形白瓷盥洗盆，還做了下水道，大水缸被從屋裡請了出來。

我哥告訴我，爸爸特意騎車過來看看，撫摸著大水缸叮囑：「先別扔，擱院裡還能放個東西。」我哥用大水缸盛過煤球、雜物，直到九六年平房改造，老舊的房子全都推倒了，大水缸也不知哪去了。