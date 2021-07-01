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《老物件情懷》工人薰陶之家

文、圖／沈克明
作者在上海市工人文化宮的學員證。
作者在上海市工人文化宮的學員證。

五、六○年代的上海工人俱樂部，是工人在業餘時接受知識文化薰陶之家，是七、八十歲的上海老人抹不去的記憶。

我一九六八年分配在上海常德路八百號人民電機廠當工人，常德路九百四十號是靜安區工人俱樂部。靜安區工人俱樂部是上海第一個工人俱樂部，前身是上海滬西工友俱樂部，成立於一九二四年。滬西工友俱樂部於一九五○年四月三十日掛牌揭幕時，是轟動全市的大新聞；時任華東上海領導人饒漱石、潘漢年等一千餘位政要出席，陳毅市長題詞「工人的學校和樂園」。一九五九年上海行政區域重新畫分，滬西工友俱樂部改名為靜安區工人俱樂部。

靜安區俱樂部占地面積不大，除了籃球場，主要建築是一棟三層大樓，三樓是影劇院，二樓是報刊閱覽室與部分排練室，底層是辦公室與交誼大廳。我讀小學時，跟大人去俱樂部看過電影與文娛演出，上中學下課後，我們幾個同學常溜進去打籃球。

一九七一年，車間裡有個調度員陸秋生，問我要不要去俱樂部參加話劇朗誦班，那時我剛二十出頭，活躍青春期，當然喜歡！我記得那天下班後到俱樂部參加考試，我是上海人，祖父母帶大，說語常帶浦東音；我朗誦時，看到有位主考老師捂嘴笑，後來這個輔導班楊梅兒老師還是收了我。

我進了話劇班後，漸漸知道俱樂部有繪畫班、攝影班、聲樂班、舞蹈班、寫作班、管樂隊等業餘培訓。那個特殊年代，文藝舞台只有七個樣板戲，話劇演員無戲可演，上海戲劇學院的老師、教授沒有學生可教。

我們話劇朗誦班同學的姊姊畢業於上海戲劇學院表演系，她聯繫了戲劇學院表演系各類課程的老師來培訓我們，有人民藝術劇院院長、戲劇學院院長等，都是名家教授。

動畫片「大鬧天宮」的著名畫家萬籟鳴大師也來給我們上舞台美術課，講解舞台的布景結構、顏色的搭配。化妝老師教我們化妝技巧，包括眼睛眉毛處理、明暗層次用色；我記得很清楚，白色為高光，如果要使鼻梁挺一點，千萬不能用深紅色，應該用淡微紅。後來我在大學的舞台上演一個老華僑，光靠色彩把二十多歲的自己化妝成七十歲的老人，形象逼真，贏得讚譽。

我們每周去二次上課排練，每到節日參加區市匯演或比賽。一九七四年，我離開人民電機廠，去了武漢讀書。

一九七八年夏，上海市工人文化宮創作的「於無聲處」四幕話劇轟動全國，除了導演是專業的，從編劇到演員都是工人，後來拍成電影。同年，給我們上過課的戲劇學院院長沙葉新先生寫了「假如我是真的」，揭露政府腐敗，上演後場場爆滿，後來被政府禁演；但這二齣話劇引起上海話劇熱。那時我正在上海市文化宮話劇班創作班，接受半年的培訓，受益匪淺，為我後來創作電視劇本「白衣偵探」打下了基礎。

上海是中國產業工人最多的城市，在楊樹浦滬東工廠區有「滬東工人文化宮」，在普陀曹陽滬西工廠區有「滬西工人文化宮」。這二宮面積大，室外有草坪、球場、小橋流水，室內有餐飲、舞廳、乒乓、棋牌等，與上海市工人文化宮簡稱「市宮」、「東宮」、「西宮」，是廣大工人與家屬生活樂園，同時培養無數藝術愛好者。我的幾位學友在恢復高考後考取北京電影學院、上海戲劇學院，還有幾位學員成為業界知名人物。

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