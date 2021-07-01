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鮮蝦醬味香

陳燦富

近日住紐約的老同學託人送來一罐鮮蝦醬。他說是在布碌崙唐人街華人超市買的，「聽你說了幾次，說忘不了多年前的高考季，一罐鮮蝦醬，叫得上故鄉的味道」。

鮮蝦醬是廣東嶺南流行的儲藏發酵食品之一，是很多家庭的常用醬料；據說最早由漁民將賣不了價錢且不想費神洗剝的小蝦，與海邊粗鹽混合搗爛而成。喜歡者說濃香熏人，不喜者掩鼻而走。

上世紀八○年代初，中國恢復高考已有幾年，我在鄉村中學求學。那些年，考進鄉村中學已不容易，如初中班有五十人，有十個學生跨過中考門檻，校長就備受尊重，有三、兩個學生再由中學考上大中專院校，則名氣大震。面臨高考的日子，我們的書桌乃至宿舍床頭，鋪滿一堆堆厚實的學習資料。某些方面說，高考復習與「拚命」無異，很多學生累壞了；一位同學晚自修回來，偷偷摸摸擰亮手電筒伏在被窩繼續復習，昏頭昏腦忘記睡在上鋪，一翻身掉下來，我們與老師慌張地送他去醫院，幸僅摔傷左臂。次日一早，他吊著綁帶堅持回校上課。

此外，學校廚房飯菜好不到哪去，粗米菜餚難以下咽。無奈之下，只能趁周末抽一、兩個小時騎單車回家，要父母買條鹹魚或幾塊豬肉切成片蒸熟，用玻璃瓶裝好帶回校。當年購買各種物品大多都需票證，父母想方設法滿足我的要求。

回學校從廚房打回米飯，夾塊鹹魚或小塊豬肉放在飯上面烘熱，這是十天半月的「額外加菜」。同班同學從家裡或多或少帶點熟食回來，彼此不用客氣，慷慨分享。

中學班主任劉老師授課經驗豐富，通俗易懂，學生非常愛聽他講課；那時學校基本上要求學生在校內留宿，男生宿舍聚居數十人，狹窄擁擠。住校男老師由學校安排就近租賃公寓居住，劉老師的單間宿舍大概八平方米。一次放假，我在宿舍復習，劉老師走近窗口問：「假日你留在學校溫習？」

過一會兒，劉老師返回遞給我一把鑰匙說：「我準備回城休息一段時間，這把鑰匙給你，假期去我宿舍溫習。」我吞吞吐吐說：「老師你的宿舍……這怎麼行？」劉老師說：「老師說行就行，我的宿舍相對安靜些，對你學習有利。」在劉老師的單間宿舍，學習環境確實好多了。宿舍面窗，有棵蓊鬱的大樹，每逢溫習疲憊，抬目觀望大樹，一陣清風徐來，頓覺心曠神怡。劉老師的一把鑰匙拿在手裡很輕，於我卻蘊含一份力量。

某天回校值班的劉老師，遞給我一包海蝦乾和玻璃罐子，玻璃罐滿裝鮮蝦醬；他提醒我說：「學校廚房沒有供應飯菜，不吃飯怎麼能專心復習？餓了，用我的廚具煮飯，海蝦乾和鮮蝦醬可以做菜。」

之後多年，我有意找尋那種風味的鮮蝦醬，不知心理作用抑或其他原因，始終遍尋不著。至今，我們舊日同學見面或相聚說及高考季，每次少不了說鮮蝦醬。我惦念地說：「人們說歲月靜好，回憶有很多種。幾十年過去了，故鄉那份鮮蝦醬味香，依然使我回味無窮。」

高考 華人超市 紐約

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