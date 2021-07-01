顧錫東的太太也是西塘人，典型的賢妻良母，心直口快，動作麻利，待人誠懇，我每次去她都沏茶招待，拉拉家常。他們有四子二女，兩個女兒都在我太太任教的湖州中學念書，她成了我們的學生家長，更親近。

由於人口多，他家經濟拮据生活清貧，但從不利用職務地位要求特殊照顧。更難能可貴的是，他寫的劇本無償交給劇團演出，從不索取稿費，他說：「苦點不要緊，只要觀眾拍手叫好，我就高興、滿足。」

在文革以前的七年間，顧伯伯口袋裡裝著「小本本」，風塵僕僕地深入農村、礦山、林區，收集和記錄大量寫作素材，為地區越劇團編寫了「銀鳳花開」、「復婚記」、「山花爛漫」等一大批充滿時代氣息的現代戲。其中「山花爛漫」參加華東地區戲曲觀摩演出，轟動上海，曾拍成紀錄片；華東局則指示劇團到區內巡迴演出，風靡大江南北。他還編寫了「蠶花姑娘」、「你追我趕」等農村題材電影 ，進入創作黃金期。

他寫的戲都以觀眾理解喜愛為本，雅俗共賞，邊演邊改；劇團排戲時，他時常親臨講戲指導，一絲不苟。有幾次他邀我觀摩新戲彩排，我見他現場反覆糾正台詞、動作，不厭其煩，務求到位，尤其對主要演員格外嚴格。他善於為演員量身寫戲，造就了張金月、趙雲鵬、杜雪娟等一眾當紅演員。

一九六六年文革開始，越劇被批為「糜糜之音」，他被迫停止寫作，我也被調去嘉興衛生學校。待文革結束，一九七七年，他復任嘉興地區文教局副局長，重新執筆，我也從嘉興調到湖州師範學院任教，兩人又碰面了，時有交流。

這時戲曲舞台一片荒蕪，演員青黃不接，顧錫東聯合越劇前輩刑竹琴，舉辦嘉興地區越劇團藝訓班，越劇藝術家袁雪芬、張桂鳳及刑竹琴等親臨授課，培養一批年輕演員，成立江省第一個小百花越劇團。顧錫東為劇團量身打造，寫出了新編歷史劇「五女拜壽」，這部戲突破了傳統戲劇以一生、一旦、一條線索為主的格局，創造出六對小生、花旦及兩對老生、老旦同台，滿台錦簇，雖人物眾多卻性格風格各異。劇情則環環相扣，結構嚴謹，引人入勝；在唱腔上更是十餘個流派齊現紛呈，猶如百鳥朝鳳。彩排時他邀我觀摩，是極大的藝術享受。

「五女拜壽」於一九八二年春節公演，反應熱烈，劇團先後赴蘇州、南京、上海及本省杭溫寧等地巡迴演出，湖州小百花聲名遠播，在全省小百花越劇匯演中有九人獲優秀演員獎。不久，「五女拜壽」被文化部評為「優秀保留劇目獎」，由長春電影製片廠拍成電影，獲百花獎最佳戲曲片獎。顧錫東為了越劇舞台的重新繁榮，還奮力寫出「雙轎接親」、「四喜臨門」、「長樂宮」等十來部新編古裝戲，迎來第二個創作黃金期。

一九八三年嘉興地區撤消，分為嘉興、湖州兩市，不久顧錫東調任省文聯主席、浙江越劇院院長。在杭州，顧伯伯公務繁忙之餘，仍筆耕不輟，寫出許多高水平劇作，其中「賢母寶璧記」獲電視劇飛天獎一等獎；「陸游與唐琬」被評為全國舞台藝術十大精品之一。痛惜的是，在「陸」劇評獎未及公布之際，顧伯伯於二○○三年六月初跌了一跤，臥床不起，於二十九日晨駕鶴西去，十大精品的獎項成了對他的隆重祭奠。

顧伯伯勤奮筆耕五十年，創編戲劇六十多部、電影五本、論文二百多篇，成了浙江戲劇界名副其實的領軍人物。他的平民作家風範，更使「顧伯伯」銘記人們心裡。

➤➤➤劇作家顧伯伯（上）