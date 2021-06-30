大陸上世紀的七○年代，物質和文娛生活遠沒有現在多姿多彩，黃埔港工人文化宮便成為埔港人、尤其是青年職工業餘生活的一個重要活動場所。我在港口工作和生活多年，經常涉足文化宮，對它有深厚的感情。

當年大沙地是黃埔地區的商業文化中心，有商店、飯館、學校、醫院等生活設施，埔港工人文化宮則位於大沙地的中心地帶， 與黃埔區政府僅一街之隔。

走進文化宮，迎面是一個面積不大的廣場，臨街圍牆的內壁是一字排開的玻璃櫥窗，裡面張貼著多份當日報紙和各式海報供人閱讀。 廣場兩側各有一棵枝葉茂密的大樹，每日黃昏飯後，樹底下的磚砌圓欄環坐者眾，男女老少皆有，或談天說地，或等待著入場看電影。

一個能容納千人的劇場 在廣場西面，這是文化宮的主建築，可放電影也可演戲劇，也是埔港職工舉行大型會議的場所。劇場一般在晚上放映電影，儘管當時的電影說教意識濃厚，藝術水平不高，放映設備也老舊而視覺效果不佳，但每晚仍有不少人買票入場；因為當時整個大沙地只有這麽一間電影院 ，而廣大職工文娛生活十分貧乏，許多人晚上除了看看電影，實在無地方可供消遣。

廣場的北面有一棟兩層的建築，樓下一層隔分為棋牌室與乒乓球室，每晚在此下棋玩撲克或打乒乓球的人不少；二樓則是黃埔港的圖書館 ，好學的職工在此尋書或閱讀，一片安靜，與樓下迥然不同。我是這圖書館的常客，因與管理員打交道多了而相熟，他不時會推薦我一些新買進的書籍。

其實在文革年代，能看的書真的不多，但我偶然在書架的一個角落，看到一套文革前出版的文史資料匯編。厚厚幾十本，多是由民主人士寫的回憶文章，內容繁雜、史料豐富，具有知識性與可讀性，基本上無人問津，這套叢書便成為當時我的精神食糧。

劇場背後有一個裝有燈光的籃球場，可以打排球和羽毛球。這個球場可說是埔港青年職工精力的宣洩地；晚上只要球場燈光一亮，很快就會聚攏來一大幫人。比賽的哨聲一響，場上人人大展球技，四周觀眾吶喊助威，熱烈的聲浪一波高過一波，為入夜的大沙地增添些許熱鬧的氣息。

當時黃埔港工會負有活躍職工業餘生活的重任，每隔兩、三年便組織一次全局運動會，比賽項目有足、籃、排、羽、乒乓等球類，還有田徑、游泳和棋類，比賽時間長達數月。港務局下屬數十個單位各自組織參賽球隊，各方好手全力拚搏，文化宮籃球場便是運動會的主戰場，每晚都熱鬧非凡。

我當時也算是個體育積極分子，是單位羽毛球隊的主力隊員，常在文化宮的球場上揮拍比賽；在隊友們的共同努力下，曾數次獲得黃埔港羽毛球男子團體冠軍，我也多次奪得局羽毛球的男單冠軍。

我與文化宮影劇場的交往就更多了，除了數不清次數的觀看電影和表演外，我還偶爾登台演出。記得某年港口舉辦歌詠大賽，我參加局機關的合唱隊；比賽那天，大家統一著裝，精神抖擻地登上文化宮劇場舞台，面對全場觀眾和眾多評委放聲高歌。不知是辛勤排練的結果還是有神助，當時大家發揮得特別出色，歌畢全場掌聲雷動，評比結果我隊奪得全港冠軍。

改革開放後，文化宮也與時俱進，發生很大的變化；先是將臨街的圍牆改建為商鋪出租，後來在文化宮南部新建一個二層的影劇場，原來的劇場便改作室內羽毛球場館，收費開放。原本的球室與圖書館樓被外來商業者承包，變成沐足按摩的場所；就連文化宮內原有的綠化空地，也蓋起餐館經營飲食。那個曾經為港口職工業餘生活，提供豐富娛樂的埔港工人文化宮，不可抗拒地融入了商業化的大潮。