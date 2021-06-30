作者的「○○七」硬殼公事包。

這款硬殼公事包陪我歷盡風霜，它是早期八○年代好萊塢「○○七」電影 中，男主角攜帶的手提箱，為當年男士們隨身的時尚公文箱掀起了一陣旋風。

越戰期間，經常出差或回台灣 度假的我，隨身攜帶這口皮箱；不幸在撤離西貢時，兵荒馬亂來不及帶走。後來我輾轉入住關島難民營，雖然期間食衣住行、醫療乃至於到銀行存提款都被照顧得無微不至，又可享受軍中P.X.的特殊待遇，但偶然間看到同一款式的○○七手提箱，我忍不住又買了一個，小心謹慎使用迄今。來美後鮮少使用這個皮箱，將它束之高閣，轉眼間四十年光陰匆匆溜過。

早已進入耄耋之年的我，近來進出醫院頻繁，做一系列檢查，也被要求填寫預先制定醫療護理指示。約好兩位女兒回家，將家中重要文件交代清楚，才把塵封已久的「○○七」從衣櫃間搬下來打開，舊時回憶也一一浮現眼前。

皮箱內除了房契、汽車 所有權等個人重要文件外，還有我在關島榮民工程服務處的證書；一九八四年單獨來美打拚，一邊謀職一邊在社區學院夜校修課的證明；還有妻子及女兒當年的入籍證明等，是移民歲月中步步艱辛的印記。

一路披荊斬棘後，家人漸漸安頓下來；路上也不乏上帝帶領與引導的痕跡，有貴人相助，加上自己努力求進，吃苦耐勞，總之，終於讓兩女完成大學教育，各自找到人生圓滿歸宿。這個○○七手提箱猶如我人生的八寶箱，見證個人歲月的軌跡與珍貴難忘的回憶。