一九五九年十月初，我從嘉興學校調到湖州文教部門不久，有位中等偏矮身材、高額方臉、濃髮後梳、面相和善的中年男子到辦公室，同事老俞立即起身稱「老顧」，請坐沏茶，另一同事小丁則尊稱其為「顧伯伯」。我從小不從大，跟著小丁也叫了聲顧伯伯，他客氣地同我打著招呼，然後他們就隨便聊了起來，我一時插不上嘴。

十多分鐘以後，顧伯伯起身告辭，我問老俞此乃何人？他笑笑說：「你真是有眼不識泰山，他是大名鼎鼎的劇作家顧錫東，兼任嘉興地區文教局副局長，是我們的頂頭上司；今天他去財務科領了工資，來我們這裡坐坐。」我驚訝地問，那怎麼不叫「局長」而稱「老顧」？俞答道，顧錫東自認不是當官的料，總是在家埋頭創作或跟著劇團跑，很不喜歡別人叫他「局長」。

小丁補充，由於顧錫東作風樸實親民，劇團的演職員、街坊鄰居乃至戲迷，不分老少都親切地叫他「顧伯伯」，而不以慣常的局長、先生或老師相稱，顧錫東也很樂意。

「顧伯伯」原來是眾人口中對「平民作家」顧錫東的暱稱，我雖看過他編寫的越劇「五姑娘」，也久聞顧錫東的大名，但只知其名而不識其人，今日一見果然與眾不同。

一個月後，顧伯伯又領了工資過來，辦公室內只我一人，一回生二回熟，我們二人就攀談起來。他是嘉善西塘鎮人，一口鄉音，我是嘉興人，當時兩縣合併為嘉興縣，成了老鄉；而且我曾在嘉善縣城魏塘中學工作將近二年，去西塘住過一些時日，聽說過他的不少故事，所以扯到「兩嘉」的風土人情、談及越劇「五姑娘」，相當投緣。

顧錫東是民間走出來的「草根作家」，父親是晚清秀才，他本人從小就喜歡文學戲劇。解放初他在鎮上開設名為「長泰森」的小菸紙店，同時擔任鎮工人業餘文工團編導，編寫相聲、快板、說唱、短劇，有時自己也參與演出，唱腔、台步也都在行。

一九五四年，他根據嘉善田歌（山歌一種）和傳說故事，創編大型現代越劇「五姑娘」，由浙江越劇二團以男女合演的形式演出。這本戲描繪長工和地主女兒的愛情悲劇，幽美淒涼很動人；它從「私定終身後花園，落難公子中狀元」的套路走向農村田間，加以男女合演，既不脫越劇風格和程式，又充滿現代氣息，面目一新。

該劇公演後立即轟動，在浙江戲曲匯演中獲優秀劇本一等獎，曾赴京匯報演出，得到周恩來總理的接見，名噪一時。「五姑娘」是顧錫東的開山之作，也是成名之作，他當時年僅三十歲。一九五六年他被省文化局抽調到劇目組，在一年多時間裡整理和改編了十八部紹劇，多部得獎，從業餘作家變成了專業作家；一九五八年嘉興地委（駐湖州）書記陳冰邀他回來為嘉興地區越劇團寫戲。

在湖州，我和顧錫東一來二往熟了起來，凡逢發薪日，他出差外地或劇團排演無暇前來，我就代領工資送去他家。他住在湖州寧長戲院附近一條名叫「軋巷」的弄堂內，青石鋪路，狹窄昏暗。進入石框門堂，是一所晚清時期的老房子，住著四、五戶人家；他家在東側樓上，室內和尋常百姓一樣，沒有講究的客廳、像樣的家具，牆上沒有名人字畫，只是一些普通桌凳床鋪。

比較特別的是有個七、八平方米的小書房，擺著一張寫字桌，配有二張木椅子，桌上除堆著許多書籍外，有一盞小枱燈、一個飯碗、一個有蓋搪瓷杯。

他常通宵寫作，菸一支接一支地抽，普通菸灰缸太小，乾脆用碗，一個晚上一碗菸灰；他也愛喝濃茶提神，搪瓷杯內結著黃褐色茶垢。書桌背後有二個書架放滿了書，大多是戲書，右側靠牆放著一隻單人布沙發，困倦時靠著打盹，這在當時算奢侈了。

➤➤➤劇作家顧伯伯（下）