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感恩口蘑

杜浙泉

從張家口市區驅車往北一路爬坡，行駛一個半小時，地勢突高，形似大壩，俗稱「壩上」。這裡與內蒙古南部草原接壤，受土質、氣候等因素影響，盛產名貴的蘑菇；由於當地缺乏鮮蘑加工行業，須到距離最近的張家口加工，因得「口蘑」之名，如今雖說早已就地加工，仍不改口蘑之稱。

張家口加工蘑菇始於明朝，歷代地方官吏每年挑選佳品進貢，本地及外埠商人競相販運。一九〇九年京張鐵路通車以後，蘑菇銷路與日俱增，傳說有個商人運帶若干上等口蘑，轉由天津乘船南行，蘑菇遇海風受潮，香味四溢，饞得魚蝦成群結隊隨船遊逐。船老大不明就裡，生怕翻船，許諾願重謝能驅散魚蝦者。蘑菇商當即將少許蘑菇撒入海中，魚蝦爭相奔蘑菇而去；商人藉機大加渲染，口蘑銷出不少，名氣更加遠揚。

近幾十年口蘑生產加工獲得大力發展，暢銷國內外的有白蘑、青腿片蘑、馬蓮杆等十多個品種，尤以珍珠蘑最知名，其因形狀、顏色、大小似珍珠而得名。珍珠蘑乾品的美味易溶解於水，因此泡發做工頗有講究；所有器皿、用具不能沾油，先用冷水速涮一遍除去浮物，換水泡三、四個小時，然後拿一根筷子以順時針方向轉圈攪動，撈至另盆，兩盆輪番攪洗，直到無泥沙。高「濃度」的餘水用來勾芡或做湯，味道鮮美。

乾品保存很有學問，鑑於其易受潮、愛生蟲的「弱點」，可裝入數層塑料袋並擠出空氣，以達真空包裝之效果；也可冷凍三天以上，將蟲卵凍死，只要密封就不會招蟲。

我在張家口工作、生活三十餘年，大飽蘑菇口福。彼地冬季漫長，蘑菇幾乎成了主菜，更因妻子是當地人，常有壩上親戚帶來鮮品。我用片蘑炒羊肉片，珍珠蘑則炒肉丁，使主副料形狀一致，好吃又好看；不必放味精或雞精，因口蘑鮮味令二者微不足道。

當地老人紛紛誇讚口蘑是好東西，卻說不上所以然。後來我從展銷會上得知，它不但含有多種抵禦病毒的成分，對降低膽固醇和血液黏稠度、穩定血壓、提高免疫力大有益處；對肝炎、肺結核、心血管疾病及糖尿病也有預防和改善作用。於是悟到，我自感體質一向尚可，看來跟多年常吃口蘑不無關係。遺憾的是，自打退休後回到青島老家定居，只能網購快遞乾貨，鮮品卻難得了。

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