看了題目，讀者或許會說：「有條尼龍褲也大驚小怪的，口氣還有誇耀的意思，至於嗎？」是啊，現在就不必多說了，哪一個沒有數條、甚至十幾條好的褲子呢！就是在上世紀八、九○年代，我們生活剛起色的時候，做條尼龍褲也不稀奇；可我擁有的這條尼龍褲，在七○年代初期還算困苦的日子，可是物以稀為貴啊！

一九七三年夏天，隔壁村和我們關係一直很好的潘同學從外地回來，我們碰巧遇上，就邀請他到我家休息喝茶。

潘同學是遺腹子，上有兩個姊姊，家裡更苦，在學校裡穿的衣服補丁很多，可才高中畢業半年，他這次的穿著不大一樣，白襯衫紮在咖啡 色的西裝褲裡，特別神氣。尤其是褲子，看上去閃閃發亮，走起來輕輕抖動，像綢緞似的。見我盯著看他的褲子，他自豪地說：「尼龍的！」哇，尼龍的布料，只在廣播裡聽說過。

我蹲下來，扯住他的褲腿，看著看著覺得不對，上面好像有字呢？把他拉到天井裡，在亮光下仔細觀看。嗨，字是在布料的裡面，所以是反的，但能看出來有個「日」和「素」是比較清楚的，另外兩個字只露出一點，我猜測著，覺得奇怪，沒有講出來。

「哈哈，你這個高材生，字還認不出來？」聽他這樣反問，我就直說了：「難道是『日本 』、『尿素』，怎麼有這樣的字？」潘同學把我拉起來：「被你猜對了。」看我一副不理解的樣子，他告訴我，這是裝尿素的尼龍袋做的褲子，現在還時髦呢；許多能搞到尿素袋的幹部，都用兩個袋子做成一條這樣的褲子，輕薄、柔軟、涼快，走路飄飄蕩蕩，乍看真以為是綢緞的。他舅舅是地區一個部門的幹部，他去玩了兩天，獲贈一條這樣的褲子，還給買了一件白襯衫。

天天聽大小喇叭廣播，我知道中國 跟日本建交後，進出口物品很多，其中就有化肥，可沒想到這尼龍袋染色後能做褲子。當時買布要布票，家家使用又緊張，能有這樣的尼龍袋來改成褲子，倒是大好事。

見我露出羡慕的眼光，潘同學說：「我舅舅跟物質局的人是戰友，我叫他給搞幾個尼龍袋來，我們一人做一條……」「太好啦！」他沒說完，我當即表示感謝，又說，「染色、裁縫工都歸我了」。

一個月後，潘同學帶來了四個尿素袋，上面的字是「蘇聯」、「尿素」，還有一些小字記不清了，大概是含氮量、重量、某某製造公司之類吧，這尿素肯定是從蘇聯進口來的。沒幾天，在縣城工作的父親回家，竟然也穿了尼龍袋做的褲子，是藍色的，反面的字不太顯眼。父親說，他認得縣針織廠印染車間的負責人，託人家把袋子漂洗乾淨些，染成藍色，反面的字就更不易看出來。接下來的事情就容易了，由我父親去辦，給印染車間清洗、染色，送裁縫店裁剪、縫製。

在等待的日子裡，有在外地插隊的同學來玩，聊著聊著，說起縣城時髦的衣著，便談起了尼龍袋做的褲子。他說好是好，可上面的字隱隱約約顯出來，就有人講笑話了，編出了順口溜：「哪個是幹部，先看穿啥褲，前頭『日本』產，後頭是『尿素』。」如果兩個袋子不一樣，一個是日本的，一個是蘇聯的，那順口溜也改了：「大幹部小幹部，一人一條尿素褲；撒尿在日本，放屁是蘇聯。」我說，人家搞不到這樣的袋子，穿不上這樣的褲子，這是吃不到葡萄就說葡萄酸。不管它，我就想穿這樣的褲子。

又隔一個月，父親回家，就帶來了兩條尼龍褲。我馬上換一條穿上，走路輕飄飄，一口氣直奔隔壁村，把另一條給潘同學送去。其時已近深秋，穿一條薄薄的褲子，早晚是很涼的，可我穿了好多天，就是不肯換下。這條尼龍褲我穿了四個夏天，上大學前給了二哥，據說很牢固，還穿了好多年呢。