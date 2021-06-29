《老照片說故事》遠逝的灰姑娘

圖為原位上的灰姑娘。

山東老濰縣，乃至解放後更名的濰坊市（縣級），在上世紀八○年代前，除廟宇的神像和白浪河沙灘的鎮水小鐵牛外，沒有一座雕塑 。改革開放後的八○年代初期，在城市建設突飛猛進的態勢下，為改變老舊的市容市貌，市裡設立專門機構，聘請畢業於浙大雕塑系、時任市工藝美術研究所美術設計師的潘連三先生和陳修林老師等成立班子，開始了城市雕塑的設計與創作。

其間他們先後設計創作三件雕塑，其中最著名的一件叫做「少女與和平」，主體是一位端莊秀麗、樸素大方、手擎鴿子的少女；少女寓意美好，鴿子象徵熱愛和平。這座雕塑完全用鋁合金製作而成，矗立在青年路北首與勝利街交叉口中央一個圓形台座上，深受市民喜愛，天天吸引無數行人駐足圍觀，成為了市民心目中的女神。有人還親切地為她起了個既形象又通俗的暱稱叫「灰姑娘」。那時你若問她的芳名叫什麼，可能有許多人不知道，但是你若問灰姑娘在哪裡，幾乎沒有人不知道。

少女與和平雕塑的面世，為濰坊老舊落後的市容增添了光彩，它標誌著古老的濰城向現代化城市發展邁開了腳步，雖然距今已近四十年了，依照當今的觀點來審視這座雕塑，仍屬精美之作。但遺憾的是，九○年代初期由於勝利街拓寬，有關部門把它遷移到市人民公園南門，並且通體刷上白色油漆，「灰姑娘」成了不倫不類的「白姑娘」。不過，若就此留在公園，也還有她的一席之地，但可能因為公園裡沒有她的「戶口」，不久又被遷了出去。此次遷出，不知去向，至今下落不明。

遷到公園後刷了白漆的灰姑娘。

前幾年有網友數次發起尋找灰姑娘的活動，響應者眾，但找來找去全都無果而終；我和老伴雖然已是耄耋之人，尋找灰姑娘的熱情卻絲毫末減。

有一天我收到一封私信，寫道：「秦爺爺，灰姑娘甭找了，在某小區找到了！」我得知這個訊息，高興地拉上老伴坐上公交車，直奔某小區而去。我和老伴在占地廣闊的小區一棟樓一棟樓尋找，一連找了十幾棟，連灰姑娘的影子也沒看到。

這時一名出來倒垃圾的女士，見我們不像本院的人，便主動問我們找誰。我說：「我們是來找灰姑娘雕塑的，聽說就在這院裡某棟樓後面。」她指著最南面一棟樓說：「就在那裡有個雕塑，你們去看看是不是！」

我向她致謝後，和老伴三步併兩步到那棟樓，果真看到了一件灰色的雕塑，近前一看不是灰姑娘，而是一件美人魚形象的雕塑。由於訊息不實，結果還是無功而返。看來市民喜歡的灰姑娘，早就在人們的眼皮底下銷聲匿跡了。