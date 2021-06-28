上小學一年級，我去城裡姑姑家拜年，遇到一個年紀相仿的女孩，她穿著背帶裙和一雙紅皮鞋。那雙紅皮鞋帶一個鼻子，一直通到腳背，打橫一條穿帶，末端鞋扣是一朵五瓣的花。我凝視這雙紅皮鞋，心裡真喜歡，要是自己也有一雙多好啊。從小到大，一直都穿媽媽做的布鞋，還沒穿過皮鞋。

我們住在鄉下，媽媽養了許多雞鴨鵝，我跟媽媽商量，如果我幫忙餵雞鴨，到下一個春節給我買一雙紅皮鞋好不好？媽媽問：「是不是在姑姑家看到的那個女孩子穿的那樣的？」我趕緊點頭，心裡非常感動，媽媽知道我喜歡而且記得。媽媽說：「好的，妳不僅要天天替媽媽餵食，還要晚上趕牠們進窩，等到過年，媽媽就買雙一模一樣的紅皮鞋給妳。」我心花怒放，覺得媽媽真好。

白天媽媽下地勞動，順帶拔野菜青草揹回家剁碎，摻上穀糠拌勻交給我。我放學後，把飼料分配給雞鴨鵝，同時得維持秩序，鵝依仗體型龐大經常搶雞的食，鴨子兩邊搶；我在院子裡到處跑，讓牠們吃各自的。媽媽到傍晚會檢查，如果牠們的嗉子飽滿沉重，飼料都吃乾淨了，才算完成任務。

最重要的是要點數，不能有落在外面的，否則會讓黃鼠狼叼走。漸漸地我不敢走遠去玩耍，總把雞鴨鵝放在心上，美麗的紅皮鞋更記在心上。我悄悄告訴好朋友小麗，過年媽媽會給我買一雙紅皮鞋，她羨慕地眼神發光，跟我一起期待著。

好不容易熬到暑假，我小心地問：「媽媽給我買皮鞋的錢有了嗎？」媽媽說：「等秋天賣了豬才有錢。」我聽著有道理，父母是農民，平時沒有工資，要等生產隊年底決算，賣豬家裡才進錢。

夏天進雞圈，蚊子特别多，雞屎味甚不好聞，我想著漂亮的紅皮鞋，什麼困難都能克服。秋風愈來愈涼，豬長得膘肥體壯，父母商量著該賣豬了，我心裡樂開花。白天上課，我忍不住走神，想著父母去公社賣豬，順帶買回紅皮鞋；好不容易等父母回來，看他們依舊忙裡忙外，我跟著跑進跑出，忍到晚飯時才問：「媽媽，今天賣了豬，給我買紅皮鞋了嗎？」媽媽一愣：「哎，現在地裡多忙啊，等臘月農閒，進城給妳買。」

終於到寒假了，冬天給雞鴨鵝餵食，比之前費事，因為北方天氣寒冷，很容易上凍，飼料凍了，我得提著暖壺往食槽裡放一點熱水攪拌一下，反覆好幾次，才算完事。晚上趕牠們回圈點數時，寒風吹在臉上，跟刀割一樣，即便如此，我也一天不落地忙著。

一天天過去，媽媽已經大張旗鼓地忙年，然而一點進城的意思也沒有；我忍不住問媽媽：「您什麼時候進城給我買紅皮鞋？」媽媽頭也不抬地說：「已經買好了，等三十除夕穿新衣服時給妳。」不知道為什麼，我心裡很不踏實，睡前安慰自己，等到年三十那天，媽媽一定會拿出紅皮鞋來。

吃過年夜飯，放過鞭炮，終於到了全家換新衣服的時候。媽媽拿出我的新衣服，討好地說：「看，妳的新衣服多漂亮。」我問：「我的紅皮鞋呢？」媽媽和父親交換眼神，嘴角帶著一抹詭異的笑，我的心馬上沉下去。父親發話：「小孩不穿皮鞋，磨腳，穿上新衣服，趕緊去奶奶家拜年。」

我的眼淚在眼眶裡轉來轉去，對媽媽說：「妳騙我。」媽媽居然在笑，好像早就準備好，等著真相大白後用笑臉搪塞我。

我穿著一身新衣服，看著以為明天再也不用穿的舊棉鞋發呆，新年的鞭炮、歡笑和糖果都與我無關。小麗見到我就問紅皮鞋，嘲笑我是撒謊精，跟同學們說我虛榮，一下子我被孤立了。

如果媽媽誠心跟我攤牌，家裡確實沒錢買，也許我會傷心流淚，但我一定會體諒父母的難處；如果事後他們跟我道歉，承認不該欺哄我，我也會哭著接受現實。但是媽媽從頭到尾都在蒙我，最後拿父親來鎮我，因著過年不許哭，使我的眼淚愈流愈止不住。眼淚流完了，童年也順帶拐彎，離我而去。

長大成人，我有意無意還在尋找一雙成人能Hold住的紅皮鞋；那年，我穿著橘色軟底鞋移民 來到美國 ，算是美夢實現了吧。