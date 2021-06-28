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《老照片說故事》憶東門國小二三事

文、圖／藍馨
一九五五年東門國小六年辛班全班同學到陽明山遠足時拍攝的照片。
一九五五年東門國小六年辛班全班同學到陽明山遠足時拍攝的照片。

這張有六十六年歷史的照片，是一九五五年東門國小六年辛班全班同學到陽明山遠足時拍攝的。

我於一九五○年由重慶經香港輾轉到台灣，由於我赴台前曾在重慶唸小學一年級，手中握有轉學證書，因此抵台後，以六歲之齡進入位於台北市的東門國小二年級就讀，那時我已錯過小學一年級學習注音符號的機會；一開始常覺得老師在課堂上念念有詞，不知所云，好在小孩學習能力強，沒過多久，我便能貫通運用，如今使用電腦輸入中文，用的就是注音符號。

我家住在杭州南路一段和仁愛路二段的一個巷弄裡，同一巷弄還住著「白美洋子」和「劉華娟子」二名台籍同班同學；在仁愛路二段通往一段的路上有一排燈籠花樹，我們三人在上下學途中，經常爭先恐後地踩踏掉落在地上的花苞，聽到花苞劈啪作響，大家開心地笑成一團。

小學四年級前都是上半天課，中午吃完午飯後我們輪流去各家做功課，三個小女孩邊做功課邊嘰嘰喳喳地說笑，這些兒時畫面，至今仍歷歷在目。

後來政府規定，凡女生名字帶有日本名「子」者，均須更改，於是白美洋子成為白美洋，劉華娟子成為劉華娟；遺憾的是，小學畢業後，她們便搬離我們同住的巷弄，至今不曾再連絡。

圖中前排右邊第一人是當年十一歲的作者，如今已成為七十七歲白髮蒼蒼的老嫗，令人感嘆時光的飛逝。

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