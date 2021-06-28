上世紀六、七○年代，我在上海一家染紗廠當工人時，曾與一些特殊人群來往。他們是被廠裡招募來以解人手不足之燃眉急的，不享有正式工人的編制和待遇，只為臨時救應，稱「臨時工」。

他們在廠裡的身分與地位低下，幾可用「二等公民」來形容，連我們這些剛進廠的學徒都對他們直呼其名，背後還不屑地把他們統稱為「臨兄」。

說像「二等公民」是有根有據；首先，他們在政治上得不到重用，黨組織不會考 慮吸收他們入黨，也不會委以車間或小組的一官半職。他們在待遇上也矮人一截，我們學徒工出師，薪水可升為三十六元或四十二元，資深老工人那時工資都在一百元以上，但「臨兄」的薪水一般都在五十元左右，哪怕工齡多久，仍跟我們學徒差不多。

另外，他們在工作上也不能討價還價，讓幹什麼工種就得幹什麼，不然，隨時可被解雇。他們為什麼自甘屈尊就位呢？他們大都有不服從分配而「賴」在上海的軟肋，所以才閒賦在家，無單位、無正業，恰好我廠網開一面，他們便來應徵，降格以求。

與臨時工們接觸多了，發覺他們當中許多人其實並非一無所長，相反，還真有些被埋沒的真才實學之士，他們的原罪無非是不捨家人、眷戀上海而已。

比方說，有個姓呂的大個子，被分配在鍋爐房燒大爐，而且三班倒，日子過得挺不易。我因為能動動筆桿，進廠不久被提拔到政宣組當刀筆吏，逢周四要下車間勞動，才去鍋爐房和呂一起揮汗出力，有了個別交談的機會。這才知道他原來是個復員軍人，只因退伍時抗命未去北大荒，才淪落為臨時工。他耐心教我學會怎樣用巧勁，把煤鏟上的煤塊均勻地潑灑到爐膛中熊熊燃燒的煤堆去，讓我覺得我也能很快考取鍋爐工的執照。

那時「四人幫」尚在台上，又剛剛鎮壓天安門 廣場上發生的「四五」運動，開始大批特批鄧小平的右傾翻案風。呂不掩飾地在我面前痛罵「四人幫」，他知道我與他心有戚戚焉，不會出賣他，所以口無遮攔。我也把這種私下交談當作能暢所欲言的良機。

我在棉紗車間勞動時還結識了小潘和老劉兩個臨時工，他們都是負責裝卸棉紗大包的苦力，但兩人的性格愛好卻明顯不同。小潘看上去三十到四十歲，十分注重外表打扮，頭髮總是梳得光亮。他說話條理清晰，顯得頗有文化修養；每到放下手推車休息聊天時，他就津津有味地說起上海交響樂團曹鵬的指揮如何帶勁，柴可夫斯基第四交響曲如何優美動聽等。

那時文化大革命還未壽終正寢，西方古典樂 在大陸還是半地下狀態，小潘已迫不及待要把他對古典音樂的知識傳授給我，為我打開一扇神秘的窗口，以至我後來對古典音樂痴迷，小潘實可算是我的啟蒙老師。

相比之下，一口安徽話的老劉就顯得直接粗俗，老是念叨老婆如何跟他合不來，講述家長裡短。更要命的是，老劉患有癲癇，有一次他在工廠浴室洗澡時發病，我正巧在場，大伙手忙腳亂地把他抬到更衣室的長條凳上躺平，用毛巾給他遮體，等他慢慢甦醒。

還一個周姓臨時工，聽說還是復旦大學文革前的老畢業生，應是知書達理之人。他力氣大，幹活俐落，絕對是車間裡的好幫手。他有張方正的國字臉，身材魁梧，儀表堂堂，講話令人發噱，很招人喜歡，因而他的風流與多情就聲名遠播了。

他喜歡吹噓，誇耀自己交女友是老中青三結合，多多益善。及至一九七○年代初的「一打三反運動」（打擊反革命活動，反對貪污腐敗、投機倒把、鋪張浪費），周某人正好撞到槍口上，被貼了大字報。結果，這個原本風流倜儻的中年男子一下子被批成了臭不可聞的狗屎堆。

雖說是臨時工，由於工廠迫切需要他們的廉價勞力，所以並未聽到有誰被炒了魷魚。再到後來，聽說廠裡考慮要給臨時工們轉正，以便消除差別，調動他們的社會主義積極性。我因為一九七八年考上大學，跳出龍門，便不知下文如何。