地處北方山區的老家，井要打得極深，才能出水。這樣的井口很小，趴在剛好能容一人上下的井口邊，探頭看下去寒氣襲人，黑洞洞的深不見底。

如果想下去掏井，腰間繫好井繩後，得先岔開雙腿蹬著井壁，再彎起雙臂用胳膊肘撐住井沿，手腳並用慢慢蹭下去。

青條石框邊，長方的井台，為了防滑，找來不規則的鵝卵石，鋪成不規則的台面。靠近井口的一側，豎根齊腰的Y字木樁當撐軸架，上面橫著細長堅硬的棗木做轆轤轉軸，轉軸一端被鉚在撐軸架後的條石上，懸空的另一端套著轆轤頭，盤著一圈圈拇指粗的井繩，井繩拴著提水簍子。

提水簍既不像桶也不像瓢，是老家為從這樣深的井裡打水特製的，用一股股細麻繩將小指粗、去皮的荊條捆牢後編織而成，口小肚大，類似橄欖球的容器。提水時，井繩搖盪，簍子沿井壁磕磕碰碰，這樣渾圓的結構能使簍子既不易磕破，更能最大限度保障簍子裡的水不會輕易盪出。

轉動轆轤，井繩哧溜哧溜地下沉。搖轆轤的人，得攤開手掌扶在轆轤頭上，時不時地用力按一按，用這樣增加摩擦力的方式讓轆轤減速，使提水簍子能平穩落水。落了水的簍子由於質地較輕，總是漂浮在水面上；這時，搖轆轤的人要站直，盡量靠近井口，雙手抓緊井繩輕輕搖晃幾下，慢慢將水簍子提起，讓其重新垂直於水面，然後，猛地向下一沉，沒入水中的簍子會發出「咕嘟咕嘟」的響動，等聽不到了響動，就說明簍子裡的水滿了。

搖著轆轤把絞起簍子是力氣活，繃緊的井繩會愈絞愈沉，就算雙臂合力使出吃奶的勁，也只能慢吞吞搖一圈停一下，就像在高海拔地區攀登的登山客，每次落腳都會歇息片刻。

等到水簍子被絞出井口時更累，要抬起一隻腳彎起膝蓋卡住轆轤把，騰出手拎起還在井繩上晃蕩的水簍子，使勁把簍裡的水倒入水桶；若是不小心讓盛滿水的水簍落回井裡，可會像個千斤墜拖著井繩迅速下沉，轆轤隨之愈轉愈快，轆轤把則像螃蟹螯似地張牙舞爪揮舞。這時若碰著手臂，骨斷筋傷是免不了的；唯一的辦法，就是任由轆轤像陀螺般打轉，直到咚的一聲，水簍子落了底，再重新來一回。

從井台到屋裡的水缸，不過十幾步的距離，但挑水比挑固態的重物更累，既需力氣，更注重身體協調性。桶中的水是一汪盪來盪去的流體，一旦失去重心左搖右擺，挑水的人也隨之亂了步伐，一桶水因此盪出去大半。不過，若以為滿桶的水不好挑而只挑半桶，其實半桶水晃得更厲害，沒走幾步，人就可能被晃暈了。

記得從前在老家，挑水技藝的優劣也是選媳婦、挑女婿的參考項目之一。水挑得好的人，擔子放在肩上，有規律地上下起伏著，懸在空中兩隻桶裡的水，平平穩穩地盪漾起漣漪，但一滴水都不會從桶裡漏下來。