中國 大陸每個縣城都有新華書店 ，不過大城市還有外文書店。

一九六○年時我在瀋陽上中學，有一天隨父親到太原街的外文書店，一樓鋪面擺滿外文書籍，父親並未停留，他走到一個偏僻角落，推開一扇小門直接上了三樓。樓梯口站著個守門的，大概因父親常去，他們相互點頭致意，不過父親還是掏出工作證，按規定登記。我看到門口立著牌子，寫著「內部書店，外國人不得入內」。這讓我想起歷史老師講，早年上海外灘的公園門前有塊牌子，寫著「華人與狗不得入內」，對照眼前這塊牌子，讓我產生時空倒置的感覺。

這個內部書店，中學生不夠資格進；不過父親與看門人認識，我得以隨他入內。我心裡一陣高興，因為顧名思義，內部書店想必有外面看不到的內部書籍，可以一飽眼福了。可是我很快就失望了，裡面陳列的全是外國人寫的科技英文書，包括機械、電子、醫學、建築等。一直聽說洋人的書印得挺考究的，我隨便抽出幾本翻翻，其紙張和印刷都普普通通，覺得不過如此。

這些書都出自「光華出版社」，我想起曾在父親拿回家的圖書目錄上見過。父親在一所高等院校工作，從事本業的教學研究，還負責訂購英文圖書雜誌，這是因為圖書館的員工要麼英文差要麼非專業，難以勝任。父親畢業於聖約翰大學，英文與專業兩方面都勝任，他常把收到的外文圖書目錄拿回家，圈定要訂購的書；那些目錄就是光華出版社編印的，寫著「內部資料，注意保存」。

明白了父親為什麼來這家書店，我又陷入另一個困惑：既然這裡的外文書都是外國人寫的，為什麼不准外國人進？回家後我提出了這個疑問，父親看了我好幾分鐘，欲言又止；我不懂這是什麼意思，是父親自己也不明白？還是他知道原因，卻不回答我？

三年後我考取南京大學，常去位於中山東路的外文書店，憑著大學學生證，我得以進入二樓的內部書店。再後來我考取研究生到上海，多次去福州路山東路口的外文書店，內部書店也在二樓。無論是南京或上海，與瀋陽相同，樓梯口都有人把守，門口都掛著牌子：「內部書店，外國人不得入內」。

直到改革開放，特別是來美國 後，我才明白原委。中國大陸要了解世界先進科技，必須進口最新科技圖書，需要購書的研究所與高等院校眾多，如果全部進口原版書，難以拿出這麼多外匯，於是每種書只買幾本，再用影印的方法大量複製，光華出版社就是專做此事的；嚴格講來，這種翻印書就是盜版，侵犯原版書的知識產權。因此翻印書不能擺在一樓鋪面公開出售，只能在樓上另設「內部書店」。不許外國人入內，是怕老外買了這樣的翻印書，作為指控侵權的證據。後來為了加入世貿組織，必須表明對知識產權的尊重，光華出版社遂於一九九三年前後被解散轉型。

至此我才明白父親不回答的原因。作為聖約翰大學畢業生，父親深受美國教育，豈不明白什麼是知識產權、盜版書？他之所以不回答，是怕我這個毛頭小子知道了真相，到外面去亂說亂講，惹禍上身啊。