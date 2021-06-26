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粒粒皆辛苦

周愚

在我有生之年，與田園有接觸的，只有在近八十年前，五、六歲時有過短短約兩年的日子。時間雖然不長，我卻看到農夫耕田種稻、曬殼碾米和飼養家禽、孵養小雞等過程，至今歷歷在目；其中，又以看到稻子從播種到成為米的過程，印象最為深刻。

那是大概民國二十八、九（一九三九、四○）年間，我們全家隨父親的部隊住在浙江省，因日軍打來，就由母親帶著祖母、小姑、我和兩歲的弟弟，一家婦孺逃往江西省的上饒縣，住在離城七華里的小村莊王家壩。全村除了三十幾戶人家和二、三十棟房屋外全是水田，那三十戶人家除了我們一家全是農人，又幾乎一大半是種稻米的農人。

我們剛到那裡時應該是春季，田裡有水，我最先看到的是農夫打著赤腳，趕著水牛犁田。如果是下雨天，他們便戴著斗笠、穿著蓑衣工作；犁完田之後便播種，不久後田裡變成一整片青綠色，那便是秧。待秧長到七、八寸長，他們又把秧全部拔起來了。小小年紀的我感到非常奇怪，長出來了為何又要拔掉？但接著我就看到，他們又把秧苗一把把、有規則、有間隔的重新插入田裡。後來我也知道，那就是插秧。

夏天雨水較少，水田漸漸變乾，秧也漸漸長高，顏色漸漸變黃，成了稻子，禾上長出了許多小粒的穀子。秋天完全沒有雨水，稻也漸漸長到約一人高，顏色變得金黃，穀子的顆粒變得飽滿，便是成熟了。

接著便是割稻；農夫一手拿著鐮刀，一手抓住稻子，一刀一束。割完之後，每人抓一把稻子在木桶沿上用力打，一把稻子大約打了十幾下，禾上的穀子便會全部掉入桶中。

打完之後，還要把穀子平鋪在許多個竹製的大盤子裡曬乾，接著碾米。碾米機用大約七、八個石頭槽圍成一個圓形，每個槽上有個綁在木柱上的金屬大鎚子，用一頭騾子在外圍繞圈拉動，原理有如槓桿，使那些鎚子上上下下落入槽中，慢慢去掉穀殼，再用篩子使穀殼與米分離。這樣出來的米只是糙米，要變成慣吃的白米，還要再經過一次碾米；碾成白米後，還要把米與糠用篩子分離。

那些糠就用來餵雞鴨豬，至於稻草，農人用來作為床墊；我們也要來鋪作床墊過，由於稻草中間是空心的，是天然的絕緣體，所以冬暖夏涼，非常舒適。多出的稻草，就和穀殼一起燒了，作為肥料。

冬天是他們休息的季節，同時準備過年。有些較大戶的門前曬了臘肉，有些人家會自己做年糕；以現在的標準來看，那時全村應該都屬貧農，即使是過年，也僅是如此。春天來了，他們又從耕地、播種開始直到收成，所有工作除了耕牛和騾子，全憑雙手。

我們在那裡住了兩年，日軍又將打到江西省，我們逃往福建。在福建先住在一個山谷裡，後又搬到小鎮，都看不到田地。抗戰勝利後到了台灣，再來美國，都是住在城市裡，再也沒見過那樣的田地和情景了。

現在回想起來，從耕地、播種、插秧到收成，最後到我們碗裡的一碗飯，是經過多少人的汗水、時間，多少道繁雜過程而來。

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