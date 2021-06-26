《老物件情懷》卡帶播放機

作者使用數十年的卡帶播放機。

這張照片不是很老，是照片上這台卡帶播放機（見圖）已經老了；它依然能播放卡帶，但是聲音已像七老八十的老人般沙啞。三十多年前我漂洋過海來美留學，帶了兩箱書和衣物；這台卡帶播放機也被帶來美國 ，供在書房的書架上為伴，因為它對於我的人生可以說有著重要意義和難忘回憶。

一九七八年我高中畢業考入大學，當時國家已改革開放，大學興起學習英語的熱潮。我上初中才開始學英語，自己喜歡、成績也還行。到了大學，我的同學多半是曾經當過老知青的大哥大姐，所有班幹部的職位都被他（她）們獨攬了，而我英文好，就撈了個英文科代表的職務。

記得大學同學還調侃我，說好好學，以後請我當翻譯。我決心學好英文，尤其是口語。老師說要學好英文口語，重要的是要多聽多練，翠湖賓館的湖邊English Corner（英語角）我去過，英語學習小組我領過頭。南屏街外文書店裡最流行的英語口語課本配卡帶，當屬最熱門的英國靈格風英語教程（The Linguaphone English Course），分上、中、下三冊，配三盤磁帶。我省吃儉用買了這套教程，可是沒有播放機，卡帶播放不了。大學裡的一位老師是我爸同事的朋友，他家有錄音機可以放卡帶，我就抽空去他家聽一下，幾乎每周都去麻煩人家幾次。

一九七九年春節，我回老家農村過年、看望從小把我拉拔大的祖母；祖母問考上大學需要什麼，我就告訴祖母要一台小錄音機，可以播放卡帶學習英文用。祖母二話不說，從香櫃裡拿出一包用舊報紙包著的錢給我，一共是一六五元人民幣，那應該是她一年到頭做農活的積蓄，我沒敢說還不夠。

回到省城，我硬著頭皮告知父母，並表示要學好英文的決心。父母又添了九十多元人民幣，一共二百五十元人民幣，我買下了這台日本松下電器公司生產的進口播放機。

從此我把這台播放機視為寶貝，親自用一條手帕給它縫製套子，無論去哪裡都帶上它。在學校裡，中餐時間就邊吃飯邊聽靈格風英文卡帶，晚餐後去校園散步也聽、晚自習後熄燈睡覺前也聽；三盤帶子幾百句英文句子聽到滾瓜爛熟，講一口英式英語。

這麼奢侈的東西，在當時我們校園裡似乎只有這一台；有同學的朋友從地州來省城玩，要跟我借去放音樂跳舞，我捨不得借，為此還得罪了同學。

一轉眼，四年大學畢業了，後來到工作崗位也得益於英文的口語、聽力較強，有很多機會參與外國專家的來訪、國際會議的翻譯，和陪同專家學者到國外訪問，最終有機會到國外求學。

在異國他鄉落地生根後，能有能力中英文雙語主持活動，和到好萊塢試鏡，參演英文電影 劇本的演出。回想起來，這一切除了老師的教誨、親人的力挺、個人的努力，似乎與這台小小的播放機也有著密切的關係。

隨著科技的發展，音響設備日新月異，這台小小的播放機雖然老舊了、退休 了，卻與我一起飛過大洋，三十多年在異國相伴。每當看到它，就想起培養我、為我付出的親人們。