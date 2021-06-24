1966年無線電視台籌備妥當正式開播，有異於對手麗的入屋安裝收費的接收器，無線只需安裝一條天線可清楚接收到畫面，無需每月付費。

無線股東有利希慎家族、邵氏邵逸夫、和記集團祈德尊和港馬藥業富商余仁生家族（公子余經緯出任總經理），資金充裕，以一新耳目姿態亮相。經理為澳洲 傑出電視人碧勞，技術部門由澳洲學成電訊專才出任。節目部門囊括香港歌影視界領軍人物，當家花旦是來自麗的汪明荃、大老倌梁醒波、諧星鄭君綿、歌舞紅星陳齊頌和青春玉女 森森班班姐妹，把一個綜合娛樂節目「歡樂今宵」變成市民晚飯後，全家聚在一起必看長壽節目。每晩還招待一批市民前往電視台作為節目現場嘉賓。另外，下午還有個叫「都市閒情」，設觀眾席，有抽獎遊戲，大發獎品禮物。重視與觀眾的溝通，無線公關工作做得很不錯。

製作部門有戲劇大師鍾景輝、學富中西善於度橋的劉天賜、音樂奇才顧家輝和他的樂隊。還有擅長編劇的陳韻文，她的作品以細膩手法情節安排巧妙而著名，作品「狂潮」、「家變」讓周潤發 、黃淑儀和狄波拉等演員大放異彩，其主題曲風行省港澳及星馬。

節目主持人有胡章釗和朱維德和新進一代何守信。胡章釗在一個抽獎節目中，闊綽送出破天荒獎金壹萬港元（當年普通文員月薪是300元）。劉家傑中英文俱佳，最鎮得住大場面的主持人。新聞節目主持人朱維德成熟穩重、咬音準、富中國文人氣息。鄭裕玲青春可人，也是大場合不二人選，何守信形象清新，進步神速，很快也成為大型節目主持人。沈殿霞因體型關係，本來只限於影壇扮演諧星角色，但在無線，除了在「歡樂今宵」中是開心果外，還擔任主持人，亦莊亦諧，是無線電視的多面手。

無線特別注重新人的培養，舉辦藝員訓練班，湧現大批螢幕的新人，如周潤發、梁朝偉、周星馳、黎耀祥和無線五虎均出自訓練班，當年走紅的電影演員，差不多全是出自無線電視訓練班。

無線有個「聲寶之夜」音樂節目，讓有音樂唱歌天才新秀登上舞台演出，經評選後逐級晉升，發掘到梅艶芳、葉麗儀和李龍基等歌手。

在澳洲女舞蹈家梅麗施指導下，組成舞蹈組，成員經嚴格訓練後，配合現場歌手翩翩起舞，並在大型節目如港姐選舉中演出，跳出像郭富城這樣的耀眼舞者。

形象顧問又是化妝師的陳文輝，將藝人變得美艷無比，本來在麗的相貌普通的藝人，改投無線後，經過他手改造，便加上明星的光環。

無線電視給予新人發展的機會，只要顯露能力，便給發展空間。原來是英文台天氣報告員的梁淑怡，一步步被提升，最後接任總經理一職，憑的是領袖視野和行政能力。

生氣勃勃，接地氣，免費又得到市民捧場；有資金有人才，人盡其用；有創新思維和周詳計畫，這都是無線電視成功的條件。相比之下，英式傳統保守又要收費的麗的電視不被撼低才怪哩！麗的一直處於捱打地位，經幾次改組改名，也曾拍出「大地恩情」、「酒是故鄕甜」和「今夜不設防」等好節目，但始終未能扭轉頽勢。

今天電視發展一日千里，群雄爭霸，老牌如無線，日漸墮後，翡翠明珠能否依舊亮麗如昔，令人有點懷疑。