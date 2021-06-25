旅館收據的正面。

所在的密西根州大急流城，幾乎隔三岔五都有Estate Sale，即諸多家庭委託中介公司把家裡的大部分財物向公眾出售。素愛舊物的我經常前去淘寶，特別喜歡買一些自認有趣、亦有價值的紙質品，舉凡郵票、明信片、老書刊、舊手冊、舊支票等；手頭一張一九四九年的紐約旅館 收據，就很有意思。

收據主人是來自本城的一對夫妻Mr.&Mrs.Van Kampen Maurice；他倆於一九四九年七月二十八日至八月一日下榻紐約的Hotel Statler（以前的Hotel Pennsylvania)。盛夏紐約的絢麗風景和豐富文化，想必使這對夫妻流連忘返，在這個全美最大都市遊覽了五天四夜。假設他們當時僅二十歲上下，如今若還健在，應該也已九十多歲；而這張收據七十多年後居然還完好保存著，可見這對夫妻對當年觀光紐約經歷的珍視；即便他們已不在人世，此收據能保留到今日才出售，也體現其後人對父母親遺物的尊重。

從這張收據記錄的花費明細，似可一窺美國 紐約當年的物價狀況。此次住宿一共有三種收費：房間、稅及電話。旅館每晚收六點五美元，外加稅費三十三美分，合計六點八三美分；夫妻還用過兩次旅館電話，每次須付十二美分，共支出四十四美分。

據美國商務部資料，一九四九年紐約銷售稅率為百分之五點○七，三十三美分正好就是六點五美元的百分之五點○七 。如今紐約此稅率為百分之八，可見七十餘年來增加了百分之三十六點六，似乎不算離譜；但現在紐約一如其他各州，住旅館還要每晚另付Room Tax（或叫unit price）等雜費，如此一算，現在的旅遊花費就不菲了。

當時家庭和旅館都用固定電話，這對夫妻每次用旅館電話，都要付十二美分。當時紐約的麵包每磅十三點四美分，一加侖牛奶八十四美分，而打一次旅館電話，就打掉了近一磅麵包，可見當時的電話費之昂貴。

此收據也可顯示當年美國旅館業對客人的服務質量之高。其一，收據紙張是有光卡紙，時隔七十餘年仍然光滑硬挺，不像現今的旅館收據一般都是薄軟的普通白紙。收據上藍色油墨打印的日期、數字及符號等一目了然，至今清晰如故。

其二，鉛印在收據底部的文字，透露當年紐約Hotel Statler服務客人之細心和溫情。左邊寫道「電話費已含聯邦稅。如需要，我們建議您保留此帳單，以備申報收入稅之用」，右邊寫道：「我們感謝您的光顧，也相信您會發現我們的服務令人完全滿意。若非如此，請幫忙在離開旅館前把意見告訴助理經理。」像這樣鉛印在收據底部的提醒文字，在現今美國旅館帳單上似乎罕見，至少以我們夫妻多年的旅遊經歷是如此。

旅館收據的反面，繪有各州連鎖旅館示意地圖。

其三，在收據反面，印著一張鮮明生動的綠色地圖，以星號標記水牛城、波士頓、底特律、華盛頓、克里夫蘭、匹茲堡等大都市。地圖下方，又是一段散文詩般的廣告文字，大意是「假如您遊覽此地圖上打星號的任何城市，保證您在那裡的Statler旅館，也將像在我們這裡一樣愉快」。周到的「地圖服務」，使這張印刷精緻的旅館收據堪稱紙質藝術品，又是一份優秀的商業廣告。

從上述地圖可知，除了紐約，Statler旅館還開設在波士頓、底特律、匹茲堡等大城市，可見早在一九四九年，Statler就是一家規模不小的連鎖旅館。據網上資料，此旅館最早是在紐約州 的水牛城創立，一九二○年代開業初即定價每夜一點五美元，當時的廣告口號是「A Room and a Bath for a Dollar and a Half」，因此吸引大批遊客。後來，該旅館擴張為連鎖經營，成為美國最早的連鎖旅館之一；一九五四年，Statler被希爾頓飯店以一點一一億美元收購，從此成為歷史。