旅館收據的正面。

所在的密西根州大急流城,幾乎隔三岔五都有Estate Sale,即諸多家庭委託中介公司把家裡的大部分財物向公眾出售。素愛舊物的我經常前去淘寶,特別喜歡買一些自認有趣、亦有價值的紙質品,舉凡郵票、明信片、老書刊、舊手冊、舊支票等;手頭一張一九四九年的紐約旅館 收據,就很有意思。

收據主人是來自本城的一對夫妻Mr.&Mrs.Van Kampen Maurice;他倆於一九四九年七月二十八日至八月一日下榻紐約的Hotel Statler(以前的Hotel Pennsylvania)。盛夏紐約的絢麗風景和豐富文化,想必使這對夫妻流連忘返,在這個全美最大都市遊覽了五天四夜。假設他們當時僅二十歲上下,如今若還健在,應該也已九十多歲;而這張收據七十多年後居然還完好保存著,可見這對夫妻對當年觀光紐約經歷的珍視;即便他們已不在人世,此收據能保留到今日才出售,也體現其後人對父母親遺物的尊重。

從這張收據記錄的花費明細,似可一窺美國 紐約當年的物價狀況。此次住宿一共有三種收費:房間、稅及電話。旅館每晚收六點五美元,外加稅費三十三美分,合計六點八三美分;夫妻還用過兩次旅館電話,每次須付十二美分,共支出四十四美分。

據美國商務部資料,一九四九年紐約銷售稅率為百分之五點○七,三十三美分正好就是六點五美元的百分之五點○七 。如今紐約此稅率為百分之八,可見七十餘年來增加了百分之三十六點六,似乎不算離譜;但現在紐約一如其他各州,住旅館還要每晚另付Room Tax(或叫unit price)等雜費,如此一算,現在的旅遊花費就不菲了。

當時家庭和旅館都用固定電話,這對夫妻每次用旅館電話,都要付十二美分。當時紐約的麵包每磅十三點四美分,一加侖牛奶八十四美分,而打一次旅館電話,就打掉了近一磅麵包,可見當時的電話費之昂貴。

此收據也可顯示當年美國旅館業對客人的服務質量之高。其一,收據紙張是有光卡紙,時隔七十餘年仍然光滑硬挺,不像現今的旅館收據一般都是薄軟的普通白紙。收據上藍色油墨打印的日期、數字及符號等一目了然,至今清晰如故。

其二,鉛印在收據底部的文字,透露當年紐約Hotel Statler服務客人之細心和溫情。左邊寫道「電話費已含聯邦稅。如需要,我們建議您保留此帳單,以備申報收入稅之用」,右邊寫道:「我們感謝您的光顧,也相信您會發現我們的服務令人完全滿意。若非如此,請幫忙在離開旅館前把意見告訴助理經理。」像這樣鉛印在收據底部的提醒文字,在現今美國旅館帳單上似乎罕見,至少以我們夫妻多年的旅遊經歷是如此。

旅館收據的反面,繪有各州連鎖旅館示意地圖。

其三,在收據反面,印著一張鮮明生動的綠色地圖,以星號標記水牛城、波士頓、底特律、華盛頓、克里夫蘭、匹茲堡等大都市。地圖下方,又是一段散文詩般的廣告文字,大意是「假如您遊覽此地圖上打星號的任何城市,保證您在那裡的Statler旅館,也將像在我們這裡一樣愉快」。周到的「地圖服務」,使這張印刷精緻的旅館收據堪稱紙質藝術品,又是一份優秀的商業廣告。

從上述地圖可知,除了紐約,Statler旅館還開設在波士頓、底特律、匹茲堡等大城市,可見早在一九四九年,Statler就是一家規模不小的連鎖旅館。據網上資料,此旅館最早是在紐約州 的水牛城創立,一九二○年代開業初即定價每夜一點五美元,當時的廣告口號是「A Room and a Bath for a Dollar and a Half」,因此吸引大批遊客。後來,該旅館擴張為連鎖經營,成為美國最早的連鎖旅館之一;一九五四年,Statler被希爾頓飯店以一點一一億美元收購,從此成為歷史。