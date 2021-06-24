上世紀五○年代，台灣 中學生曾興起一股交筆友的熱潮，在各報紙的徵筆友欄裡，每天都有許多男女在那招手。

當時，我只是個讀高一的毛頭小子，加上同班同學盡是男生，除了讀書嬉戲，心無旁鶩；不過這些誘人短訊卻引起我的好奇心，於是也附庸風雅。我刊登的內容很簡單，「男，十六，高一，喜數理，更愛文藝，誠徵同好，通訊處……」。

翌晨，我起個大早，打開信箱，沒想到空空如也，很洩氣，連早餐都沒胃口，悵然揹著書包上學，整天無精打采。第二天，僅僅一封，是來自台東一位阿美族高一女生，但我仍很興奮，讀了一遍又一遍，整天沉醉在那帶有深山幽谷氣息的信裡；接著來信漸多，不久信箱竟然塞爆，郵差無奈，只好把多餘的信擱置在門邊，讓我聯想起故鄉南京冬天的動人初雪。

處理信件是個頭痛問題，我很想一一回信，可是心有餘而力不足；首當其衝的是財力，我不能因為自己所好增加父親的負擔，只能依靠撲滿。雖然多年積蓄下來的數目足敷回信，但不夠持久，只好狠心篩選。最終，我挑選了十位，兩位是高一男生，其餘則是遍及各地的高初中甚至小學的女生。至於那些遺珠，因捨不得丟棄，把它們珍藏於書櫃，以便閒暇時細細品味。

理論上同性是相斥的，但這一南一北兩位男生，因為和我理念相近，很快就成了好友；魚雁往返頻繁，而且每次幾乎都是厚厚一疊，我們除了嚴肅地討論功課，有時也會頑皮地提出各科難題，互別苗頭。

至於女生方面，那位最先叩我心扉的阿美族姑娘，個性豪放，相較於她文筆通暢，技藝方面更有天分；尤其她能化一隻短竹為魔笛，吹奏出許多動聽的曲子，這是我受邀前去台東一遊時體會到的。我對她很有好感，但她心中早已有了一位同族帥哥，她希望我給予祝福，我雖然有點不是滋味，但最終還是保持君子風度。

另一位高一生，就讀北部一赫赫有名女中，她幾乎全能，我因自認能力也還過得去，於是常和她在各個科目上較勁。但我們也有輕鬆的一面，給我印象最深刻的一次是，來信中曾附帶一道英文謎語：「我掉進水裡啦！」打一字，我反應也快，立即以英文回了一句：「那麼就讓我這個茶博士來救妳吧！」從此她來信更勤，只可惜我倆有緣無分，最後沒有走在一起。

還有一位，狀況比較特殊，她在盲啞學校唸高一，各科也算上乘，彼此討論功課很投契；我曾在暑假中前去拜訪，她雖殘障，但不自卑，反而很有自信，透過紙筆和我談笑風生。此外，她還教會我一些手語，可惜沒有持續接觸，最後我們的友情昇華至親情，兄妹相稱，彼此關心。

另外初一到初三的四位女生，清一色是無名氏迷，我家中藏書很多，風靡一時的「塔裡的女人」和「北極風情畫」等書都有，由於志同道合，我們除了討論小說 中的情節，更交換切磋各自的作文作業。

最後一位和我最為投緣，雖只小六，但她文筆出眾，我深有感覺她將成為一顆文壇明日之星。她喜歡古典文學，不追逐無名氏，卻偏好紅學，恰巧我那本「紅樓夢」已快被翻爛了，於是，我倆的話題就沒完沒了。

數學是她較弱的一環，因此我成了她的專任函授老師，一直指導她至進入大學，從此我們也就開始正式交往。她很美，美得有點教我不敢直視，但我心中的愛苗早在我們探討紅學時就滋生了。

在我赴美前夕的約會裡，我勇敢表明態度，她羞澀地點了點頭；遺憾的是，我在大海那邊天天等候，望眼欲穿了兩年，卻渺無音訊，我傷感地尋思，或許被別人近水樓台先得月了。

想起那段青澀歲月的筆緣，雖然曾有一絲缺憾，我仍感覺自己是幸福的。